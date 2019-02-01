Пт, 1.02.2019
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  • На кого похож? Собчак впервые показала лицо своего сына Платона

На кого похож? Собчак впервые показала лицо своего сына Платона
ФОТО!

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Ксения Собчак

ФОТО: Instagram

Российская журналистка и телеведущая Ксения Собчак впервые за долгое время показала подписчикам в Instagram лицо подросшего сына перед его днем рождения. Двухлетний Платон повернулся лицом к камере на видео в Stories.

Фотографии с сыном Собчак выкладывает в Сеть довольно часто, однако разглядеть лицо мальчика на этих изображениях практически невозможно. Обычно Собчак фотографирует его со спины или в профиль. Как признавалась сама телеведущая, такого принципа она придерживается из соображений безопасности, пишет riafan.

ФОТО: скриншот

Однако в этот раз журналистка решила отойти от своих принципов. В Stories она снимала, как Платон перебирает вещи на ее туалетном столике. Заметив флакон с духами, мальчик заинтересовался предметом, взял его в руки и повернулся к маме, чтобы узнать, как она его использует. Собчак не стала отводить камеру, и ее подписчики в Instagram смогли разглядеть лицо малыша, передает сетевое издание «Дни.ру».

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