На кого похож? Собчак впервые показала лицо своего сына Платона

Фотографии с сыном Собчак выкладывает в Сеть довольно часто, однако разглядеть лицо мальчика на этих изображениях практически невозможно. Обычно Собчак фотографирует его со спины или в профиль. Как признавалась сама телеведущая, такого принципа она придерживается из соображений безопасности, пишет riafan .

Однако в этот раз журналистка решила отойти от своих принципов. В Stories она снимала, как Платон перебирает вещи на ее туалетном столике. Заметив флакон с духами, мальчик заинтересовался предметом, взял его в руки и повернулся к маме, чтобы узнать, как она его использует. Собчак не стала отводить камеру, и ее подписчики в Instagram смогли разглядеть лицо малыша, передает сетевое издание «Дни.ру».