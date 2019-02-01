Молодая чемпионка мира с шикарным телом переплюнула Памелу Андерсон
Самая юная чемпионка мира по дзюдо одержала еще одну победу. Украинка Дарья Белодед сразила болельщиков фотографиями с отдыха на Багамах. "Мисс этого места", – подписала спортсменка снимки на пляже, размещенные в Instagram. Фанаты в восхищении назвали Дарью "новой версией спасательницы Малибу".
Напомним, что 17-летняя украинская дзюдоистка Дарья Белодед стала самой молодой чемпионкой мира в истории этого вида. На момент завоевания золота Белодед исполнилось 17 лет и 345 дней. Предыдущий рекорд принадлежал японке Роко Тани (18 лет и 27 дней).