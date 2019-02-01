Пт, 1.02.2019
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  • Молодая чемпионка мира с шикарным телом переплюнула Памелу Андерсон

Молодая чемпионка мира с шикарным телом переплюнула Памелу Андерсон
ФОТО!

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ФОТО: Instagram

Самая юная чемпионка мира по дзюдо одержала еще одну победу. Украинка Дарья Белодед сразила болельщиков фотографиями с отдыха на Багамах. "Мисс этого места", – подписала спортсменка снимки на пляже, размещенные в Instagram. Фанаты в восхищении назвали Дарью "новой версией спасательницы Малибу".

Напомним, что 17-летняя украинская дзюдоистка Дарья Белодед стала самой молодой чемпионкой мира в истории этого вида. На момент завоевания золота Белодед исполнилось 17 лет и 345 дней. Предыдущий рекорд принадлежал японке Роко Тани (18 лет и 27 дней).

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