Молодая чемпионка мира с шикарным телом переплюнула Памелу Андерсон

Напомним, что 17-летняя украинская дзюдоистка Дарья Белодед стала самой молодой чемпионкой мира в истории этого вида. На момент завоевания золота Белодед исполнилось 17 лет и 345 дней. Предыдущий рекорд принадлежал японке Роко Тани (18 лет и 27 дней).