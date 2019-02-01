Эван Рэйчел Вуд рассказала о попытке суицида: «Это худшее, что со мной когда-либо случалось»

31-летняя Эван Рэйчел Вуд уже говорила о том, что пыталась покончить с собой, после того как была изнасилована много лет назад. Но на днях она написала статью для издания Nylon, в которой в подробностях рассказала о непростом периоде в своей жизни.
Сейчас, оглядываясь назад, я понимаю, что это худшее, что когда-либо со мной случалось,
— пишет она.
Эван призналась, что изнасилования, которым она подвергалась, и жестокое обращение подтолкнули ее обратиться за помощью к специалистам и лечь в психиатрическую клинику. Тогда актрисе было 22 года.
Я чувствовала себя так, как будто меня сбил грузовик. Затем, недолго думая, я подняла трубку: "Мам, я пыталась покончить с собой",
— вспоминает Вуд.
Она призналась, что звонок матери и осознание того, что скоро она получит необходимую помощь, помогли ей почувствовать себя свободной.
Когда мать стала спрашивать звезду, почему она пыталась свести счеты с жизнью, Вуд ответила, что "просто хотела немного пространства".
Мой посттравматический синдром был вызван несколькими изнасилованиями и жестоким отношением, которые продолжались в течение нескольких лет. Когда пришло время найти психиатрическую больницу, моей главной заботой, о которой большинству людей не приходится беспокоиться, стало найти способ получить помощь, чтобы никто об этом не узнал. Если бы о моей проблеме стало известно общественности, у меня было бы гораздо меньше шансов восстановиться, так как я бы встретилась с жестокостью незнакомых людей,
— пишет Вуд.
В итоге, прежде чем лечь в больницу, звезде даже пришлось изменить свое имя.
Я почувствовала некоторое облегчение. Я не могла вспомнить, каково это — не быть Эван Рэйчел Вуд. Каждый день я становилась намного сильнее. Когда пришло время покидать больницу, мне даже стало немного не по себе. Конечно, хочется уехать оттуда. Но это первое место, где я почувствовала себя в безопасности,
— признается она.