Эван Рэйчел Вуд рассказала о попытке суицида: «Это худшее, что со мной когда-либо случалось»

Мой посттравматический синдром был вызван несколькими изнасилованиями и жестоким отношением, которые продолжались в течение нескольких лет. Когда пришло время найти психиатрическую больницу, моей главной заботой, о которой большинству людей не приходится беспокоиться, стало найти способ получить помощь, чтобы никто об этом не узнал. Если бы о моей проблеме стало известно общественности, у меня было бы гораздо меньше шансов восстановиться, так как я бы встретилась с жестокостью незнакомых людей,