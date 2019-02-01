У звезды «Дома-2» после пластических операций провалился нос

Виктория Романец ведет два аккаунта в социальной сети Instagram, один из которых полностью посвящен ее тренировкам и правильному питанию. Однако не только благодаря им звезда реалити-шоу "Дом-2" обладает великолепной фигурой и скульптурными чертами лица. Виктория не скрывает, что регулярно посещает кабинет косметолога и пластического хирурга.

Недавно она сообщила, что трижды меняла форму носа, в результате чего его спинка стала очень хрупкой. "Я очень непослушный пациент и считаю, что правила нужны для того, чтобы их нарушать. А потом вот так страдать... Оттого, что я носила очки, у меня просела спинка носа", – пояснила Виктория Романец.