У звезды «Дома-2» после пластических операций провалился нос
Звезда скандально известного реалити-шоу "Дом-2" Виктория Романец не скрывает, что в достижении идеальной внешности прибегала к помощи пластических хирургов. После трех операций у нее провалился нос, пишет Дни.ру.
Виктория Романец ведет два аккаунта в социальной сети Instagram, один из которых полностью посвящен ее тренировкам и правильному питанию. Однако не только благодаря им звезда реалити-шоу "Дом-2" обладает великолепной фигурой и скульптурными чертами лица. Виктория не скрывает, что регулярно посещает кабинет косметолога и пластического хирурга.
Недавно она сообщила, что трижды меняла форму носа, в результате чего его спинка стала очень хрупкой. "Я очень непослушный пациент и считаю, что правила нужны для того, чтобы их нарушать. А потом вот так страдать... Оттого, что я носила очки, у меня просела спинка носа", – пояснила Виктория Романец.
Теперь звезда телепроекта "Дом-2" носит специальный пластырь, который фиксирует гиалуроновую кислоту, введенную в нос. Отметим, что подписчики неоднозначно восприняли сообщение Виктории Романец. Многие пришли в ужас от того, что многие женщины в борьбе за идеальную красоту готовы перекраивать себя и терпеть страдания.