Кто будет везунчиком, а кто — лузером! Самый точный гороскоп на февраль 2019 года

Вот к чему следует готовится каждому знаку зодиака в феврале! Кому-то повезет больше, кому-то меньше, главное — зарядиться силами для новых свершений в работе и особенно — для романтических отношений, пишет Офигенно.

Овен

Овнам стоит вспомнить, что работа - не самое главное в нашей жизни. Больше внимания нужно уделить семье, сейчас они как никогда нуждаются в вашей поддержке. У одиноких Овнов в феврале может начаться такой роман, о котором они читали разве что в книгах.

Телец

Тельцам придется собрать всю волю в кулак и проявить настойчивость на пути к достижению цели. Принимая деловые решения, прислушивайтесь к мнению сотрудников. В амурных делах проблем не предвидится, но это не значит, что можно забывать о второй половинке.

Близнецы

Лень и халатность могут привести к проблемам во всех сферах жизни. Ваш девиз на этот месяц: делу время, а потехе час. Одинокие представители этого знака могут найти родственную душу в человеке, которого давно знают.

Рак

Странные обстоятельства познакомят вас с потрясающим человеком, с которым вы можете связать свою жизнь. Коллеги будут вас уважать, начальство — ценить, друзья — обожать, вторая половинка — боготворить. Раки — настоящие везунчики!

Лев

Львам не стоит тратить деньги налево и направо, ваше материальное положение и так оставляет желать лучшего. Могут появиться проблемы в семье, из-за чего у вас частенько будут шалить нервишки. Однако есть и позитив в феврале: страстный роман, о котором вы так давно мечтали.

Дева

Перемен требует февраль от Дев. Скучно точно не будет: вы можете сменить место проживания, вступить в новые отношения, заключить брак... А если проявите инициативу, можете сменить работу на более перспективную. Главное - не перетруждаться, не забывайте о здоровье.

Весы

В феврале Весы могут значительно улучшить свое благосостояние. Идите на риск, но только обоснованный: лучше посоветуйтесь с грамотными людьми или друзьями-бизнесменами. За всей суматохой не забудьте напоминать второй половинке, что вы ее очень любите.

Скорпион

Представители этого знака будут в феврале настоящими энерджайзерами. Им захочется пойти на курсы, выучить что-то новое, возможно даже поменять работу. Однако у строптивых Скорпионов возможны конфликты в коллективе и с близкими.

Стрелец

Вот кому стоит быть осторожным со здоровьем, так это Стрельцам. Если вы будете продолжать работать днем и ночью, не жалея себе, серьезные проблемы вам обеспечены. У семейных Стрельцов в доме будет любовь и гармония, а одинокие — распрощаются с холостой жизнью.

Козерог

Упорные и решительные Козероги должны приложить все усилия, чтобы продвинуться по карьерной лестнице. Вы прекрасно знаете, что повышения вы точно заслужили! Не забудьте найти время для второй половинки, ей ваши поздние возвращения с работы будут явно не по душе.

Водолей

В феврале Водолеям захочется поменять в своей жизни абсолютно всё, вплоть до внешнего вида. В финансовом плане этот месяц будет благополучным, а значит, пора взять вторую половинку или друзей и укатить с ними в офигенное путешествие.

Рыбы

Рыбы буквально утонут в домашних хлопотах и помощи родным. Но ведь улыбка близкого человека — лучшее вознаграждение за труды! Не забывайте и о здоровье: хватит гуглить симптомы, посоветуйтесь с врачом.