Не может быть! 21-летняя эстонская красотка похвасталась идеальной талией в купальнике

Элиза нередко проводит время вдалеке от родины. Судя по Instagram девушки, экзотические страны она посещает так часто, как только может.

Недавно к многочисленным снимкам, которые она уже успела опубликовать за время отдыха на Барбадосе, Элиза добавила фото с пляжа, на котором она запечатлена в ярко-красном бикини. Удивляет, правда, не пейзаж, и даже не подтянутая фигура девушки, а ее почти неестественно тонкая талия. Даже не верится, что фото не подвергалось обработке...