Пт, 1.02.2019
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Умерла актриса Валентина Березуцкая

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ФОТО: скриншот

Советская и российская актриса Валентина Березуцкая скончалась на 87-м году жизни. Об этом сообщает телеграм-канал Mash.

По данным телеграм-канала, артистка умерла от острой сердечной недостаточности. Последнее время она часто жаловалась на боли в сердце.

Последние полгода за Березуцкой ухаживала сиделка. Именно она нашла актрису в квартире на улице Довженко задыхающейся. Врачи пытались спасти женщину два часа.

Валентина Березуцкая за свою жизнь снялась во многих фильмах, сериалах и телепередачах. Среди ее работ — небольшие роли в "Каменской-6", "Дневном дозоре", "Антикиллере", "Вечном зове" и других.

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