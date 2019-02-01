Умерла актриса Валентина Березуцкая

По данным телеграм-канала, артистка умерла от острой сердечной недостаточности. Последнее время она часто жаловалась на боли в сердце.

Последние полгода за Березуцкой ухаживала сиделка. Именно она нашла актрису в квартире на улице Довженко задыхающейся. Врачи пытались спасти женщину два часа.