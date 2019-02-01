«Как покупать шубы женам, если Алиса умерла…» Голодающая в протест Рийгикогу таллиннка готова идти до конца! (ВИДЕО)

В конце января законопроект о запрете звероферм на территории Эстонии не прошел первое чтение в Рийгикогу – не хватило всего трех голосов. Победительница второго сезона эстонской «Битвы экстрасенсов» Алиса Верде хочет добиться того, чтобы парламент в ближайшее время пересмотрел свое решение.

Сегодня эстонская ведьма стала гостьей пятничного шоу Limon LIVE. Алиса уже похудела на пять килограммов, а из-за слабости на второй этаж попросила подняться на лифте. На вопрос о своем самочувствии она отвечает резко: «Попробуйте голодать девять дней! Особенно члены Рийгикогу – пусть попробуют, которые проголосовали за то, что все еще можно драть шкуры с животных в нашей стране!»

ФОТО: Konstantin Sednev

Алиса уверена, что работа звероферм в прогрессивной Эстонии недопустима. По мнению ярой защитницы животных, это варварство из прошлого века.

Самое обидное для Алисы то, что еще ни один политик не отреагировал на ее голодный протест. «Все потому, что нынешние члены Рийгикогу слишком заняты предвыборной рекламой. Ходят по квартирам как свидетели Иеговы, с брошюрками», – говорит голодающая.

На днях к Алисе домой заходил молодой человек из Центристской партии. Ведьма рассказала ему о своей проблеме и попросила донести до однопартийцев, что на данный момент гражданин Эстонии голодает. «Он обещал передать это сообщение Ратасу, а я так и осталась ждать…» – разводит руками Алиса.

Победительница эстонской «Битвы экстрасенсов» настроена идти до конца. Алиса предупреждает, что это не шутки! Если парламент не пересмотрит свое решение, дело закончится трагедией.

«Я выполняю свои обещания всегда. Значит, паду смертью храбрых на шкурах вот этих вот животных. Мне просто интересно, как потом будут спать наши заседающие во власти? Как они будут воспитывать детей, как они будут покупать шубы своим женам, любовницам, зная, что Алиса умерла из-за того, что не захотели собраться со своими коллегами и все-таки принять нормальное решение», – говорит ведьма.

ФОТО: Konstantin Sednev

К слову, Алиса Верде не исключает, что когда-нибудь сама подастся в политику как независимый кандидат. У нее даже есть своя программа. Ради эксперимента Алиса готова поработать в эстонском парламенте год абсолютно бесплатно. «Основными пунктами моей программы были бы легализация марихуаны, гей-браков, проституции и эвтаназии. Также я за гражданскую зарплату», – говорит Алиса и утверждает, что деньги на эти расходы у государства появятся именно от претворения в жизнь первых четырех пунктов, ведь тогда в Эстонию хлынет поток туристов.