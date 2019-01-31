Шоу Светланы Лободы: Плагиат или просто похоже?

Накануне, на канале «Дождь» обсудили схожесть элементов выступления артистки с именитыми западными звездами, пишет Rus.tvnet.lv.

Журналист Михаил Козырев представил видеоподборку, которую подготовил светодизайнер группы «Би-2» Давид Мисакян.

«В определенные моменты, когда ты видишь, что-то похожее - это рождает такие ролики. Они кстати, не только о Лободе»,

- объяснил Мисакян.

Михаил Козырев указал, что конструкция-звезда, которую использовала Лобода уже была применена Кэти Перри.

«Там есть совершенно лобовой плагиат - железная конструкция »а-ля звезда«, которой пользовалась Кэти Перри. Ощущение, что ее просто разобрали и привезли сюда»,

- подчеркнул Козырев.

Журналист поинтересовался: «может ли быть такое, что у шоу Лободы и западных артистов - общая светотехническая компания, и потому есть схожесть в конструкциях?» Но, Мисакян объяснил, что такое совершенно исключено.

«Никакого упрека тут нет. Это просто зарисовка, и каждый волен сам сделать выводы....Один раз - это случайность, а три - это система»,

- объяснил светодизайнер цель видеоподборки.

«Номера Светланы Лободы собраны на коленке. У них нет чувства меры. Это разрозненные элементы, которые сшиты в лоскутное одеяло. И никакого восторга, кроме профессионального сожаления, они вызывать не могут»,

- подытожил Давид Мисакян.

Продюсер артистки Нателла Крапивина не вышла на связь с программой, хотя ранее подтвердила, что готова говорить на эту тему.