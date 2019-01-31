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Шоу Светланы Лободы: Плагиат или просто похоже?
Эти номера вызывают сожаление! (Видео)

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Светлана Лобода

ФОТО: instagram.com/lobodaofficial коллаж Русский TVNET

Певица Светлана Лобода - одна из самых популярных звезд российского шоу-бизнеса. Песни артистки регулярно поднимаются на первые строчки хит-парадов. На канале «Дождь» вышел эфир, где Михаил Козырев поднял вопрос о плагиате в концертных номерах певицы.

Накануне, на канале «Дождь» обсудили схожесть элементов выступления артистки с именитыми западными звездами, пишет Rus.tvnet.lv.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

❤️#zurich #SuperStarShow

Публикация от LOBODA (@lobodaofficial)

Журналист Михаил Козырев представил видеоподборку, которую подготовил светодизайнер группы «Би-2» Давид Мисакян. 

«В определенные моменты, когда ты видишь, что-то похожее - это рождает такие ролики. Они кстати, не только о Лободе», 

- объяснил Мисакян.

Михаил Козырев указал, что конструкция-звезда, которую использовала Лобода уже была применена Кэти Перри.

«Там есть совершенно лобовой плагиат - железная конструкция »а-ля звезда«, которой пользовалась Кэти Перри. Ощущение, что ее просто разобрали и привезли сюда», 

- подчеркнул Козырев. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Goodnight 💋 style by my favorite girls @luviofficial ❤️

Публикация от LOBODA (@lobodaofficial)

Журналист поинтересовался: «может ли быть такое, что у шоу Лободы и западных артистов - общая светотехническая компания, и потому есть схожесть в конструкциях?» Но, Мисакян объяснил, что такое совершенно исключено. 

«Никакого упрека тут нет. Это просто зарисовка, и каждый волен сам сделать выводы....Один раз - это случайность, а три - это система», 

- объяснил светодизайнер цель видеоподборки. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

#танцуюдажеволосами 🧜‍♀️

Публикация от LOBODA (@lobodaofficial)

«Номера Светланы Лободы собраны на коленке. У них нет чувства меры. Это разрозненные элементы, которые сшиты в лоскутное одеяло. И никакого восторга, кроме профессионального сожаления, они вызывать не могут», 

- подытожил Давид Мисакян.

Продюсер артистки Нателла Крапивина не вышла на связь с программой, хотя ранее подтвердила, что готова говорить на эту тему. 

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