Шоу Светланы Лободы: Плагиат или просто похоже?
Певица Светлана Лобода - одна из самых популярных звезд российского шоу-бизнеса. Песни артистки регулярно поднимаются на первые строчки хит-парадов. На канале «Дождь» вышел эфир, где Михаил Козырев поднял вопрос о плагиате в концертных номерах певицы.
Накануне, на канале «Дождь» обсудили схожесть элементов выступления артистки с именитыми западными звездами, пишет Rus.tvnet.lv.
Журналист Михаил Козырев представил видеоподборку, которую подготовил светодизайнер группы «Би-2» Давид Мисакян.
«В определенные моменты, когда ты видишь, что-то похожее - это рождает такие ролики. Они кстати, не только о Лободе»,
- объяснил Мисакян.
Михаил Козырев указал, что конструкция-звезда, которую использовала Лобода уже была применена Кэти Перри.
«Там есть совершенно лобовой плагиат - железная конструкция »а-ля звезда«, которой пользовалась Кэти Перри. Ощущение, что ее просто разобрали и привезли сюда»,
- подчеркнул Козырев.
Журналист поинтересовался: «может ли быть такое, что у шоу Лободы и западных артистов - общая светотехническая компания, и потому есть схожесть в конструкциях?» Но, Мисакян объяснил, что такое совершенно исключено.
«Никакого упрека тут нет. Это просто зарисовка, и каждый волен сам сделать выводы....Один раз - это случайность, а три - это система»,
- объяснил светодизайнер цель видеоподборки.
«Номера Светланы Лободы собраны на коленке. У них нет чувства меры. Это разрозненные элементы, которые сшиты в лоскутное одеяло. И никакого восторга, кроме профессионального сожаления, они вызывать не могут»,
- подытожил Давид Мисакян.
Продюсер артистки Нателла Крапивина не вышла на связь с программой, хотя ранее подтвердила, что готова говорить на эту тему.
А вот та самая подборка с кадрами шоу западных звезд и концертов Лободы. Ищем отличия pic.twitter.com/p6p9JEyXBG— Телеканал Дождь (@tvrain) 31 января 2019 г.