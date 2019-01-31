Для успешного знакомства нужно молчать о сексе

Современным мужчинам уже не требуется набираться смелости для того, чтобы заговорить с незнакомой и понравившейся девушкой на улице – теперь для этого есть многочисленные мобильные приложения для знакомств. Они намного упрощают эти самые знакомства, но и создают иллюзию огромного выбора партнеров, из-за чего люди продолжают искать, часто упуская свое счастье. Как же встретить настоящую любовь с помощью подобного рода приложений? Новое исследование показало, что пользователи приложений для знакомств кажутся более привлекательными для других, если они обсуждают домашних животных (или позируют с ними на фотографиях), друзей, семью, пищу и здоровье (последние две темы для разговоров повышают только женскую привлекательность). пишет Medikforum.ru.

Как для мужчин, так и для женщин выгодно будет практиковать разного рода виды активности, подразумевающие выход из дома (лыжи, велосипед, пешие прогулки), заниматься музыкой или живописью. Это также существенно увеличивает привлекательность. А вот если мужчины и женщины начинают обсуждать темы секса, то это почти одинаково сильно снижает их привлекательность в глазах потенциальных партнеров. Так что о сексе лучше вообще не говорить.