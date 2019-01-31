Полиция Иллинойса арестовала Эльзу из «Холодного сердца»

Полицейское управление округа Маклин, штат Иллинойс, отчиталось о задержании Эльзы, одной из главных героинь знаменитого мультфильма "Холодное сердце". Согласно заявлению, опубликованному на официальной странице в Facebook, она обвиняется в создании экстремальных погодных условий на Среднем Западе.
"Внимание! В связи с экстремальными холодами, вся преступная деятельность и акты глупости отменяются. Даже Эльза была помещена под арест без возможности выйти под залог до дальнейшего уведомления. Спасибо за внимание и понимание. С уважением, Департамент полиции округа Маклин", - говорится в уведомлении., сопровождающем серию фотографий, запечатлевших арест Эльзы.
Напомним, что нечто подобное уже происходило ровно года назад. В январе 2018 года полиция штата Индиана объявила Эльзу в розыск, обвинив ее в резком похолодании. Правоохранительные органы даже обращались к жителям штата с просьбой посодействовать в поиске "преступницы".
По сюжету "Холодного сердца" Эльза может управлять холодом. Она наложила на свое собственное королевство проклятие, которое обрекло его на вечную зиму. Мультфильм стал одним из самых кассовых анимационных проектов в истории кино. Вторая серия выйдет в 2019 году.