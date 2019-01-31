Полиция Иллинойса арестовала Эльзу из «Холодного сердца»

"Внимание! В связи с экстремальными холодами, вся преступная деятельность и акты глупости отменяются. Даже Эльза была помещена под арест без возможности выйти под залог до дальнейшего уведомления. Спасибо за внимание и понимание. С уважением, Департамент полиции округа Маклин", - говорится в уведомлении., сопровождающем серию фотографий, запечатлевших арест Эльзы.

Напомним, что нечто подобное уже происходило ровно года назад. В январе 2018 года полиция штата Индиана объявила Эльзу в розыск, обвинив ее в резком похолодании. Правоохранительные органы даже обращались к жителям штата с просьбой посодействовать в поиске "преступницы".

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