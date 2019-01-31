Ревность британки оказалась симптомом тяжелого заболевания

Сама британка, вспоминая тот период, говорит, что стала постоянно тревожиться из-за разных вещей: по словам Мур, она могла до слез переживать из-за того, что раньше ее совершенно не беспокоило. Эти перемены в поведении, как впоследствии выяснится, возникли не просто так. У девушки развивалось тяжелое заболевание, о котором ни она, ни ее близкие еще не подозревали, пишет Medikforum.ru.

Позднее в том же 2015 году у Иви Мур, находившейся в доме своих родителей, впервые случился припадок. Девушка была госпитализирована в больницу, где провела двое суток в состоянии комы. Когда британка пришла в себя, она неделю не могли узнавать родителей. Вскоре после выписки из больницы в ее поведении стали возникать еще большие странности. Например, когда Иви смотрела телевизор, ей казалось, что она находится в центре показываемых событий. Однажды она проснулась, считая, что ее мать умерла.

Близкие молодой британки вместе с ней вновь обратились к врачам. Обследование выявило психоз. Спустя две недели, после анализов и тестов, врачи сообщили: все то, что в поведении Иви Мур пугало и озадачивало окружающих, было следствием ее заболевания – энцефалита. Он вызвал у девушки галлюцинации и дереализацию.

Мур провела в больнице два месяца. За это время она поправилась на 40 килограммов из-за терапии стероидами, которые ей давали для поддержания работы мозга. После выписки британку еще в течение месяца мучили галлюцинации и бред.