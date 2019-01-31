Ревность британки оказалась симптомом тяжелого заболевания

Историю британки Иви Мур из города Страуд, графство Глостершир, опубликовало изданию Daily Mail – у этой молодой женщины возникшая вдруг сильная ревность к парню оказалась предвестником такого тяжелого заболевания, как энцефалит. Все началось после того, как в 2015 году Иви начала подозревать своего молодого человека в изменах и переписке с другими девушками.
Сама британка, вспоминая тот период, говорит, что стала постоянно тревожиться из-за разных вещей: по словам Мур, она могла до слез переживать из-за того, что раньше ее совершенно не беспокоило. Эти перемены в поведении, как впоследствии выяснится, возникли не просто так. У девушки развивалось тяжелое заболевание, о котором ни она, ни ее близкие еще не подозревали, пишет Medikforum.ru.
Позднее в том же 2015 году у Иви Мур, находившейся в доме своих родителей, впервые случился припадок. Девушка была госпитализирована в больницу, где провела двое суток в состоянии комы. Когда британка пришла в себя, она неделю не могли узнавать родителей. Вскоре после выписки из больницы в ее поведении стали возникать еще большие странности. Например, когда Иви смотрела телевизор, ей казалось, что она находится в центре показываемых событий. Однажды она проснулась, считая, что ее мать умерла.
Близкие молодой британки вместе с ней вновь обратились к врачам. Обследование выявило психоз. Спустя две недели, после анализов и тестов, врачи сообщили: все то, что в поведении Иви Мур пугало и озадачивало окружающих, было следствием ее заболевания – энцефалита. Он вызвал у девушки галлюцинации и дереализацию.
Мур провела в больнице два месяца. За это время она поправилась на 40 килограммов из-за терапии стероидами, которые ей давали для поддержания работы мозга. После выписки британку еще в течение месяца мучили галлюцинации и бред.
Иви Мур считает, что болезнь кардинально изменила ее личность. Она переживает, что уже не сможет стать собой прежней, какой была до заболевания. Подробностями своей истории британка решила поделиться, чтобы помочь другим диагностировать у себя опасный для жизни недуг на ранних стадиях.