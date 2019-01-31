Какая страсть! Диану Арбенину сняли с темнокожим красавцем

К этой части съемочного процесса Диана Арбенина тщательно готовилась с инструктором, так как не имела ранее опыта погружения. Но артистка в короткие сроки освоила необходимые навыки и стоически выдержала многочасовое нахождение под водой. При этом, если уроки погружения проходили в гидрокостюме, который позволял чувствовать себя относительно комфортно, то на съемках, в легком платье, Диана сильно мерзла.

"Любовь – это слияние двух, на первый взгляд, несовместимых стихий: воды и огня, – рассказала Диана Арбенина "Дни.ру". – Думаю, в борьбе и взаимном притяжении друг к другу и рождается сила чувства. Во мне самой предостаточно и огня, и воды. Именно поэтому я так безоглядно и люблю всю мою жизнь. Но в этом невероятно точном и сильном видеоклипе я хотела сказать еще одно: берегите любовь. Ее запросто можно потерять и так навсегда и остаться немыми в крике "Я люблю тебя", когда тот, кому ты кричишь, уже не услышит".