Наука утверждает, что ваш старший брат, скорее всего, умнее вас

Такие выводы сделали исследователи из Эдинбургского университета.

Вы что-нибудь слышали о порядке рождения в семье? Оказывается, он определяет, кто из двух детей станет более успешным. Вы уже догадались, кто получит все лавры? Старший ребенок, сообщает Life.ru.

Исследования показали, что первенцы более амбициозны, когда речь идет об улучшении своего образования, получают более высокие оценки в тестах на IQ и достигают больших успехов в бизнесе, чем их братья и сестры.

Ученые отмечают, что порядок рождения влияет на развитие личности и успешность в учебе, на продолжительность жизни и сексуальную ориентацию.

За такой расклад стоит сказать "спасибо" родителям. Первому ребенку внимания всегда уделяется больше - как ни крути. Ведь он первый!

Его оберегают, стараются ему угодить, дать все самое лучшее - образование, эмоциональную поддержку. Итак, первые дети получают больше родительского внимания, что стимулирует их развитие, особенно на раннем этапе жизни.

Но существует и другое мнение на этот счет. Исследователи из университета Огайо считают, что ум ребенка зависит не от очередности рождения, а от возраста матери и уровня ее IQ.