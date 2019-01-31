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Обогнал Тимошенко. Комик Зеленский возглавил президентский рейтинг на Украине

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Комик Владимир Зеленский

ФОТО: SCANPIX

Действующего украинского лидера Петра Порошенко хотят видеть на втором сроке 15,1% украинцев.

Комик Владимир Зеленский возглавил президентский рейтинг на Украине, обогнав лидера партии «Батьковщина» Юлию Тимошенко. Об этом свидетельствуют данные опроса, который в январе провела социальная группа «Рейтинг», сообщает Life.ru.

Так, украинского шоумена поддерживают 19 процентов украинцев, а за бывшего премьер-министра Незалежной свои голоса готовы отдать 18,2% жителей страны.

Действующего главу Украины Петра Порошенко хотят видеть на втором сроке 15,1% избирателей, лидера «Оппозиционной платформы — За жизнь» Юрия Бойко — 10%, а экс-министра обороны Анатолия Гриценко — 8,5% граждан.

Напомним, что накануне украинская ЦИК зарегистрировала Зеленского кандидатом в президенты Незалежной. Выборы украинского лидера состоятся 31 марта. Предвыборная кампания началась 31 декабря 2018 года.

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