Чт, 31.01.2019
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Официально: Ани Лорак развелась с мужем

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Ани Лорак с семьей

ФОТО: Instagram

Как и сообщалось раньше, сегодня состоялось судебное заседание по расторжению брака Ани Лорак и Мурата Налчаджиоглу.

Заседание состоялось в Шевченковском районном суде и, по сообщениям ТСН, длилось максимум 15 минут. О разводе супругов сообщил судья, а на вопросы журналистов относительно имущества и опеки над общей дочерью Соней в суде ответили, что "это был иск только о расторжении брака". Адвокаты уже бывших супругов отказались что-либо комментировать. Воздерживаются от высказываний относительно развода и Ани Лорак с Муратом. 

Ани Лорак с семьей

ФОТО: Instagram

Напомним, Ани и Мурат поженились в 2009 году, а через два года у них родилась дочь Соня. Летом 2018-го в сеть попало видео, подтверждающее измену Мурата. 4 декабря того же года певица подала заявление на развод. 

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