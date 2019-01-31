Официально: Ани Лорак развелась с мужем

Заседание состоялось в Шевченковском районном суде и, по сообщениям ТСН, длилось максимум 15 минут. О разводе супругов сообщил судья, а на вопросы журналистов относительно имущества и опеки над общей дочерью Соней в суде ответили, что "это был иск только о расторжении брака". Адвокаты уже бывших супругов отказались что-либо комментировать. Воздерживаются от высказываний относительно развода и Ани Лорак с Муратом.