Максим Галкин ответил на критику Лии Ахеджаковой

80-летней Ахеджаковой не нравится то, что Галкин часто ее пародирует. По этому поводу актриса высказалась в последнем интервью. Максим Галкин не стал молчать и заявил, что Лия Меджидовна достойна пародии, как и многие выдающиеся деятели политики, культуры и других сфер жизни, пишет СтарХит.
Недавно Лия Ахеджакова дала интервью, в котором негативно отозвалась о Максиме Галкине. Актриса не имеет ничего против творчества шоумена, но ее крайне возмущает тот факт, что Галкин пародирует ее. «Не имеет права Галкин пользоваться моим именем, чтобы насмешить зрителя и делать такую милую имитацию, в которой я якобы пристаю к сильным мира сего со словами: «Ой, я про Россию хочу поговорить». Это не по возрасту. Когда я включаю Первый канал, вижу огромный праздник в «Современнике», на нем талантливый человек Галкин использует мое имя, чтобы посмеяться надо мной, над моей судьбой», — сказала она.
Максим, в свою очередь, не стал оставлять без внимания слова актрисы и ответил ей. Для начала он поблагодарил Лию Меджидовну за то, что та признает его талант. Однако Галкина возмущает тот факт, что критика Ахеджаковой в какой-то степени лишает его свободы слова.
Целью моих пародий никогда не были высмеивание и издевательство над кем-либо. Я в меру своих способностей иронизирую над явлениями и отношениями в политике, эстраде и телевидении, — обратился юморист к актрисе посредством Инстаграма. — Занимаюсь я и политической сатирой, а, соответственно, вы, как давний непримиримый борец с режимом, — желанный участник моих пародий. Тем более ваша яркая манера талантливой актрисы позволяет это делать интересно и узнаваемо. Конечно, пародии присущ гротеск, и вы в жизни говорите несколько по-другому, весомее и серьезнее, но и Путин в моем изображении гораздо комичнее, чем оригинал. Я могу нравиться или нет, но я делаю то, что, по моему усмотрению, достойно пародии
Кроме того, Максим отметил, что пародии на Ахеджакову положительно воспринимаются публикой. Это по его словам, является показателем любви к актрисе. «Зал на юбилее Галины Волчек воспринял пародию на вас, не побоюсь этого слова, восторженно, что особенно ценно, так как среди зрителей были, в основном, люди, знающие вас лично, — продолжил он. — Вы в интервью не упомянули, что тоже были в зале, так что я изображал вас не за глаза. Я не имел никакого намерения спекулировать на вашем имени, а хотел исключительно порадовать вас и ваших коллег».
К слову, несмотря на почтенный возраст, Лия Меджидовна продолжает сниматься в кино, играет в театре, однако пока ей не предлагают серьезных ролей. «У меня очень мало главных ролей. Я, конечно, все еще работаю, но не так много. Часто посещаю театры, смотрю на творения своих друзей. Недавно мне крайне понравился спектакль «Пьяные». Я была под большим впечатлением от такой сильной работы», — делилась она.