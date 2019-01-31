Максим Галкин ответил на критику Лии Ахеджаковой

Недавно Лия Ахеджакова дала интервью, в котором негативно отозвалась о Максиме Галкине. Актриса не имеет ничего против творчества шоумена, но ее крайне возмущает тот факт, что Галкин пародирует ее. «Не имеет права Галкин пользоваться моим именем, чтобы насмешить зрителя и делать такую милую имитацию, в которой я якобы пристаю к сильным мира сего со словами: «Ой, я про Россию хочу поговорить». Это не по возрасту. Когда я включаю Первый канал, вижу огромный праздник в «Современнике», на нем талантливый человек Галкин использует мое имя, чтобы посмеяться надо мной, над моей судьбой», — сказала она.

Максим, в свою очередь, не стал оставлять без внимания слова актрисы и ответил ей. Для начала он поблагодарил Лию Меджидовну за то, что та признает его талант. Однако Галкина возмущает тот факт, что критика Ахеджаковой в какой-то степени лишает его свободы слова.

Целью моих пародий никогда не были высмеивание и издевательство над кем-либо. Я в меру своих способностей иронизирую над явлениями и отношениями в политике, эстраде и телевидении, — обратился юморист к актрисе посредством Инстаграма. — Занимаюсь я и политической сатирой, а, соответственно, вы, как давний непримиримый борец с режимом, — желанный участник моих пародий. Тем более ваша яркая манера талантливой актрисы позволяет это делать интересно и узнаваемо. Конечно, пародии присущ гротеск, и вы в жизни говорите несколько по-другому, весомее и серьезнее, но и Путин в моем изображении гораздо комичнее, чем оригинал. Я могу нравиться или нет, но я делаю то, что, по моему усмотрению, достойно пародии

Кроме того, Максим отметил, что пародии на Ахеджакову положительно воспринимаются публикой. Это по его словам, является показателем любви к актрисе. «Зал на юбилее Галины Волчек воспринял пародию на вас, не побоюсь этого слова, восторженно, что особенно ценно, так как среди зрителей были, в основном, люди, знающие вас лично, — продолжил он. — Вы в интервью не упомянули, что тоже были в зале, так что я изображал вас не за глаза. Я не имел никакого намерения спекулировать на вашем имени, а хотел исключительно порадовать вас и ваших коллег».