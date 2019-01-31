У-ла-ла! Елена Темникова похвасталась сексуальной фигурой в купальнике
Популярная российская певица, экс-участница группы «Serebro» Елена Темникова, начавшая сольную карьеру, похвасталась сексуальной фигурой в купальнике во время отдыха на Мальдивах. 33-летняя поп-звезда опубликовала в Instagram серию соблазнительных фото из отпуска.
Певица рассказала, что наслаждается покоем и радуется, что тем временем ее новая песня «Бабочки» стремительно набирает просмотры в Сети.
Молодая мама показывает идеальную фигуру в разных купальниках. На одном из фото Темникова позирует на фоне бассейна в закрытом желтом боди, демонстрируя привлекательную грудь. Буквально за пару часов снимок собрал более 100 тысяч лайков и множество комментариев.