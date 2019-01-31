Новая пара в Голливуде: 48-летняя Наоми Кэмпбелл встречается с 25-летним певцом

Новоиспеченная пара была замечена во время романтического свидания.
В последнее время имя Наоми Кэмпбелл часто появляется в СМИ. В основном это связано с кардинальными переменами в образе модели: то знаменитость опубликует себя без парика, то удивит неожиданной сменой прически, то засветит на подиуме грудь... Однако на днях Наоми стала главной героиней таблоидов вовсе не из-за своего имиджа.
Так, западные СМИ сообщают, что 48-летняя Кэмпбелл встречается с 25-летним британским музыкантом Лиамом Пейном! Вчера пару даже заметили во время романтического свидания: звезды посетили концерт нигерийского певца Давидо в клубе O2 в Лондоне. После окончания выступления Наоми и Лиам покинули здание через запасной выход.
"После концерта они сели на заднее сиденье зеленого Range Rover, и было видно, что Лиам обнимал Наоми", - рассказал очевидец.
Масла в огонь подливает и тот факт, что в последнее время Лиам часто оставляет нежные комментарии под публикациями Наоми в Instagram.