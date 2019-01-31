Новая пара в Голливуде: 48-летняя Наоми Кэмпбелл встречается с 25-летним певцом

В последнее время имя Наоми Кэмпбелл часто появляется в СМИ. В основном это связано с кардинальными переменами в образе модели: то знаменитость опубликует себя без парика, то удивит неожиданной сменой прически, то засветит на подиуме грудь... Однако на днях Наоми стала главной героиней таблоидов вовсе не из-за своего имиджа.

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Так, западные СМИ сообщают, что 48-летняя Кэмпбелл встречается с 25-летним британским музыкантом Лиамом Пейном! Вчера пару даже заметили во время романтического свидания: звезды посетили концерт нигерийского певца Давидо в клубе O2 в Лондоне. После окончания выступления Наоми и Лиам покинули здание через запасной выход.

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"После концерта они сели на заднее сиденье зеленого Range Rover, и было видно, что Лиам обнимал Наоми", - рассказал очевидец.

ФОТО: KGC-172/182 / Craig/GoffPhotos.com