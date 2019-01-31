Ким Кардашян записала видеобращение к жителям Эстонии
Голливудская светская львица и одна из самых известных персон в мире Ким Кардашян записала видео, в котором поприветствовала жителей Эстонии и пригласила телезрителей смотреть шоу на канале Kanal 11.
С 2019 года эстонский телеканал Kanal 11 начал транслировать одно из самых популярных шоу в мире «Семейство Кардашьян». Трансляция началась с 12 сезона шоу.
Реалити-шоу без цензуры показывает жизнь семейки Кардашян, которая стала невероятно популярна благодаря светской жизни некоторых своих представителей. В центре внимания сюжета оказывается типичные дни главных героинь. Каждый день для них – это суета, волнение и постоянные разговоры о том, что же будет дальше. К тому же помимо личных проблем есть и профессиональные сложности, так что времени на простой отдых практически не остается.
Приветствие для жителей Эстонии также записали мать Ким – Крис Дженнер и старшая сестра светской львицы – Кортни Кардашян.