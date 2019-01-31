Ким Кардашян записала видеобращение к жителям Эстонии

Реалити-шоу без цензуры показывает жизнь семейки Кардашян, которая стала невероятно популярна благодаря светской жизни некоторых своих представителей. В центре внимания сюжета оказывается типичные дни главных героинь. Каждый день для них – это суета, волнение и постоянные разговоры о том, что же будет дальше. К тому же помимо личных проблем есть и профессиональные сложности, так что времени на простой отдых практически не остается.