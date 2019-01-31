Эвелина Бледанс бросила умирать освободившуюся из тюрьмы тяжело больную сестру

«Я прошу вернуться в нашу семью, простить меня, и помочь своей племяннице, моей дочери. Потому, что меня не станет очень скоро, у меня серьезное заболевание. Я сидела по статье «Контрабанда», она не имеет отношения к наркотикам. Меня взяли, когда я переходила границу Украины с Россией, у меня были изъяты препараты, открыли уголовное дело. Я не думала, что за это могут посадить», - поделилась женщина.

Она отметила, что ей приходиться мириться с тяжелой болезнью, из-за которой употребляет сильнодействующие препараты.

«Я постоянно живу с болью, у меня болит весь организм. А везла я всего лишь онкологическое обезболивающее. Экспертиза доказала, что наркотиков при мне не было», - сетует Диана.

Дочь женщины по имени Даниэлла добавила, что звездная тетя не желает иметь ничего общего со своими родственниками, причем это произошло после того, как Диана попала за решетку. При этом актриса не реагирует на мольбы о помощи.