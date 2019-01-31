Ух, хороша! Эстонская красотка Элиса Кольк дразнит поклонников отпускными снимками

Молодая певица в настоящее время отдыхает на Барбадосе, откуда она публикует красивые фотографии своим поклонникам в Instagram. Кроме того, Элиса говорит, что влюблена ...
«Я всегда была влюблена в свою жизнь», - рассказала Элиса своим поклонникам и опубликовала солнечные снимки.
У 21-летней красотки есть масса поводов радоваться жизни: сейчас она обосновалась в Америке, ее новый сингл родился в сотрудничестве с известным продюсером Крисом О'Райаном (который сотрудничает с Джастином Бибером), а теперь Элиса провдит шикарный отпуск на Карибском море.