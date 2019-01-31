Ух, хороша! Эстонская красотка Элиса Кольк дразнит поклонников отпускными снимками

«Я всегда была влюблена в свою жизнь», - рассказала Элиса своим поклонникам и опубликовала солнечные снимки.

У 21-летней красотки есть масса поводов радоваться жизни: сейчас она обосновалась в Америке, ее новый сингл родился в сотрудничестве с известным продюсером Крисом О'Райаном (который сотрудничает с Джастином Бибером), а теперь Элиса провдит шикарный отпуск на Карибском море.