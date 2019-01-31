Чт, 31.01.2019
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Видео с новым способом надевать на ведро мусорный пакет бьет рекорды в Сети

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Person Throwing Cake In Trash Bin

ФОТО: Andriy Popov / PantherMedia / Andriy Popov

В интернете набирает популярность короткое видео-лайфах. Мальчик из Китая за считаные мгновения надевает на ведро мусорный пакет гениальным способом. 

Недавно Твиттер взорвало лайфхак-видео, на котором маленький китайский мальчик просто надевает на ведро мусорный пакет. Казалось бы, рядовая, ничем не примечательная ситуация... Однако способ, который изобрел малыш, изумил интернет-пользователей: весь секрет в том, чтобы надеть пакет «задом наперед».

Многие ретвитнувшие ролик уже признались, что подобный лайфхак существенно упростил их жизни. «Должен признаться, мне никогда не приходило в голову обращаться с мусорным мешком таким образом», «Мне тридцать, как пятилетний парень додумался до этого раньше меня?», «Это бесподобно!», — пишут пользователи. Кажется, все гениальное — просто.

Смотрите короткий ролик! Возьмете новый прием на вооружение?

via GIPHY

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