Видео с новым способом надевать на ведро мусорный пакет бьет рекорды в Сети

Недавно Твиттер взорвало лайфхак-видео, на котором маленький китайский мальчик просто надевает на ведро мусорный пакет. Казалось бы, рядовая, ничем не примечательная ситуация... Однако способ, который изобрел малыш, изумил интернет-пользователей: весь секрет в том, чтобы надеть пакет «задом наперед».

Многие ретвитнувшие ролик уже признались, что подобный лайфхак существенно упростил их жизни. «Должен признаться, мне никогда не приходило в голову обращаться с мусорным мешком таким образом», «Мне тридцать, как пятилетний парень додумался до этого раньше меня?», «Это бесподобно!», — пишут пользователи. Кажется, все гениальное — просто.