Зираддин Рзаев оправдался за разоблачение Битвы экстрасенсов

Финалист шестого сезона буквально вывел на чистую воду проект, подаривший ему популярность. Однако, как уверяет сам Зираддин, авторы проекта, приглашая его на съемку, ставили совершенно иные задачи. При монтаже, по словам экстрасенса, было вырезано очень многое, а сами эпизоды поставлены так, чтобы выставить Рзаева разоблачителем. Экстрасенс совершенно не согласен с создателями проекта и тем, как подан материал. Сам финалист «Битвы» объяснил, что нынешний формат шоу ему не нравится, но при этом он не отрицает, что среди участников есть люди со способностями, пишет 7d.org.ua.