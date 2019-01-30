Семь продуктов, которые ускоряют выведение никотина

Так, согласно данным, полученным в ходе исследования учеными из Университета Джонса Хопкинса, рацион, богатый томатами, яблоками и бананами, улучшает состояние легких у курильщиков, - этот вывод был сделан на основании наблюдений за группой из 680 человек, средний возраст которых составлял 45 лет.

Также существуют другие продукты, которые ускоряют выведение никотина из организма, пишет Medikforum.ru.

Цитрусовые. Плоды цитрусовых - мощные антиоксиданты, употребление которых насыщает организм витамином С, тем самым усиливая функции иммунитета. При этом активизируются процессы выведения токсичных компонентов.

Клюква. Присутствующие в клюкве кислоты помогают быстрее выводить никотин из кровотока. Ягоды клюквы богаты витамином С, в чем вполне способны конкурировать с цитрусовыми, - именно с дефицитом данного витамина приходится сталкиваться всем курильщикам.

Гранаты. Курение усиливает сердцебиение, повышает кровяное давление и уменьшает уровень кислорода в крови. Употребление гранатов или свежего гранатового сока помогает организму противостоять этим процессам, а также способствует увеличению количества эритроцитов в крови, что тоже способствует выведению никотина.

Шпинат. Этот продукт – источник фолиевой кислоты и витамина В9, которые давно известны медикам как эффективные помощники в выведении никотина. Витамин B9 содействует восстановлению сна, фолиевая кислота рекомендуется для борьбы с абстиненцией никотина.

Брокколи. Регулярное употребление брокколи улучшает состояние легких курильщиков, в которых благодаря этому продукту снижается количество токсинов. Также в брокколи содержится высокая концентрация витаминов B5 и C, ответственных за регуляцию многих важных процессов в организме.

Малина. Институт медицинских наук (ICSA) Государственного университета Идальго в Мексике провел исследования, которые показали, что малина помогает бороться с зависимостью от курения. Малина отличается содержанием большого количества эллаговой кислоты, а данное вещество, как убедились ученые, стимулирует выведение никотин и других вредных соединений из организма.