Пять вещей, о которых молчат экстрасенсы

Многие люди по тем или иным причинам обращаются к экстрасенсам. Одни хотят узнать свою судьбу, другие - найти пропавших родственников, третьи - узнать дату грядущего события, а четвертые - снять порчу, приворот или другую негативную программу, которая мешает им быть счастливыми, пишет Rus.tvnet.lv.

Каждому клиенту экстрасенс помогает в меру своих сил и возможностей. Более того, способные общаться с духами и заглядывать в будущее ясновидящие дают уникальную информацию, руководствуясь которой человек может планировать свою дальнейшую жизнь. Но есть вещи, о которых вам никогда не скажет ни один экстрасенс, пишет Клубер.

1. "Когда я умру?"

Практически каждый человек, который посещает экстрасенса, при личной встрече пытается узнать, сколько лет ему отвела судьба, когда он умрет и как это произойдет. Однако профессиональный медиум никогда не скажет этого клиенту, даже если точно знает ответы на эти вопросы. Он понимает, что человеку эта информация не облегчит жизнь, а наоборот - сильно осложнит ее.

Узнав дату смерти, человек станет беспокойным и мнительным, будет постоянно думать о своей судьбе и в итоге может даже прийти к мысли о самоубийстве.

Более того, не каждый оракул действительно способен видеть будущее в таких подробностях, а те, кто все же способен, знают, что в судьбу любого человека могут вмешаться высшие силы. Предсказание в этом случае окажется банальной неправдой. Поэтому большинство экстрасенсов игнорируют подобные вопросы клиентов или говорят о них обтекаемо, давая ряд советов, позволяющих избегать преждевременной кончины.

2. "Смогу ли я выздороветь?"

Вопрос здоровья тяжелобольного человека - еще один момент, на котором опытные экстрасенсы не спешат заострять внимание. Причина та же, что и в первом пункте, ведь данный вопрос напрямую связан с жизнью и смертью. Многие медиумы прекрасно определяют физическое и эмоциональное состояние больного, но дав ему конкретную информацию, они оказывают "медвежью услугу".

Сказав человеку, что он точно выздоровеет, оракул спровоцирует его на отказ от лечения, а если сообщит, что все закончится фатально – убьет последнюю надежду на выздоровление.

Вообще клиенты магов и экстрасенсов совершают ошибку, когда думают, что, обращаясь к магам и чародеям, они смогут решить свои проблемы со здоровьем. Да, некоторые медиумы могут быть прекрасными диагностами, но лечить физические недомогания должны другие специалисты, а потому не удивляйтесь, когда экстрасенс на ваш вопрос о возможном излечении посоветует вам посетить врачей.

3. "Не подскажете выигрышный номер лотереи?"

Только самые остроумные циники решатся прийти на сеанс к медиуму, чтобы попросить его предсказать выигрышную комбинацию в лотерею. Просто цифры представляют собой бесконечные комбинации чисел, которые выпадают, не подчиняясь ни одному закону природы. Естественно даже самые сильные экстрасенсы не могут предсказать выигрышную комбинацию. В противном случае они бы сами давно стали миллионерами.

Глядя на человека, медиум может сказать, подходит ли вам данный день для того, чтобы играть в лотерею, или нет. Все остальное полностью зависит от вашей удачи.

Иначе как объяснить те случаи, при которых люди, выигравшие крупные суммы в лотерею, теряли билет, так и не получив выигрыша?

4. "Когда произойдет то или иное событие?"

Тысячи людей, посещая медиумов, хотят в точности знать, когда они встретят свою любовь, когда их ожидает повышение по службе, или пытаются выведать дату любого другого события, но максимально точную. Вот только ни один оракул не может назвать точную дату интересующего вас события. Как правило,

провидец очерчивает приблизительный период времени, в который оговариваемое событие может произойти с большой долей вероятности. Но точного числа и времени не знает никто.

5. "Смогу ли я изменить свою судьбу?"