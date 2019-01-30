Очевидцы рассказали о безобразном поведении Ольги Бузовой в ресторане

«В тот вечер я оказалась в одном заведении с её компашкой, и если сказать, что мне было стыдно, это ничего не сказать. Поведение Бузовой было ужасным. Во-первых, она очень много пила, во-вторых приставала почти к каждому свободному (и не свободному) мужику, всем видом пыталась привлечь внимание, видимо, она реально считает себя звездой, но, увы, её никто не узнает и не знает. Это, наверное, не очень приятно. Она курит сигареты. Матерится и всеми своими действиями пытается привлечь к себе внимание. Это, конечно, полный трэш. Как женщина, я ей очень сочувствую. Воспитанности и манер там точно нет», пишет 7d.org.ua.