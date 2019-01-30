«Вы содрогнетесь!» Волочкова выставила постельное фото с Джигурдой

Никита Джигурда и Анастасия Волочкова объявили о своем союзе и обнародовали несколько общих видео и фото из спальни. Фигуристка Марина Анисина, которой эпатажный артист клялся в любви, уже отреагировала на эти кадры, передают Dni.
Никита Джигурда и Анастасия Волочкова объявили о совместном творческом союзе. Пара неформальных артистов уже записала песню, однако, как утверждает скандально известная балерина, это только начало.
«Репетируем с Никитой дома. Скоро все тайное станет явным. Вот вы и удивитесь. А дуэт – это ягодки...» – сообщила Анастасия Волочкова на своей официальной страничке в социальной сети Instagram. Запись артистка сопроводила фотографией, сделанной в спальне ее особняка. На снимке Волочкова и Джигурда запечатлены сидящими в обнимку на кровати.
Судя по комментариям, общественность очень интересует, как к этому творческому союзу относится возлюбленная Никиты, его экс-супруга, легендарная фигуристка Марина Анисина. Марина же поставила лайк постельному фото актера и балерины.
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Репетируем с Никитой @instadzhigurda дома. А скоро все тайное станет явным... Вот вы и удивитесь.. А дуэт песни-это ягодки...🤣 #анастасияволочкова #волочкова #балет #россия #я #любовь #радость #цветы #счастье #мы #зима #творчество #volochkova #instagood #be #love #me #enjoy #best #good #ballet #новыйгод #никитаджигурда