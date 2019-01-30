«Вы содрогнетесь!» Волочкова выставила постельное фото с Джигурдой

Никита Джигурда и Анастасия Волочкова объявили о совместном творческом союзе. Пара неформальных артистов уже записала песню, однако, как утверждает скандально известная балерина, это только начало.

«Репетируем с Никитой дома. Скоро все тайное станет явным. Вот вы и удивитесь. А дуэт – это ягодки...» – сообщила Анастасия Волочкова на своей официальной страничке в социальной сети Instagram. Запись артистка сопроводила фотографией, сделанной в спальне ее особняка. На снимке Волочкова и Джигурда запечатлены сидящими в обнимку на кровати.