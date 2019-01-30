Ср, 30.01.2019
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  • «Вы содрогнетесь!» Волочкова выставила постельное фото с Джигурдой

«Вы содрогнетесь!» Волочкова выставила постельное фото с Джигурдой

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ФОТО: Instagram

Никита Джигурда и Анастасия Волочкова объявили о своем союзе и обнародовали несколько общих видео и фото из спальни. Фигуристка Марина Анисина, которой эпатажный артист клялся в любви, уже отреагировала на эти кадры, передают Dni.

Никита Джигурда и Анастасия Волочкова объявили о совместном творческом союзе. Пара неформальных артистов уже записала песню, однако, как утверждает скандально известная балерина, это только начало.

«Репетируем с Никитой дома. Скоро все тайное станет явным. Вот вы и удивитесь. А дуэт – это ягодки...» – сообщила Анастасия Волочкова на своей официальной страничке в социальной сети Instagram. Запись артистка сопроводила фотографией, сделанной в спальне ее особняка. На снимке Волочкова и Джигурда запечатлены сидящими в обнимку на кровати.

Судя по комментариям, общественность очень интересует, как к этому творческому союзу относится возлюбленная Никиты, его экс-супруга, легендарная фигуристка Марина Анисина. Марина же поставила лайк постельному фото актера и балерины.

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