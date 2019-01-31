Как завершить зиму по знаку Зодиака: советы астрологов на февраль 2019 года

Телец. Конец зимы вряд ли выбьет Тельцов из колеи. Но чтобы месяц прошел удачно, Тельцам потребуется как можно больше работать над собой. Не стоит брать в феврале отпуск и отказывать от реализации новых планов: Вселенная обеспечит победы именно в работе и в покорении новых вершин. Самый лучший способ подготовиться к весне и завершить зиму правильно — обеспечить себе фундамент для новых побед.

Дева. Люди, рожденные под эгидой Девы, очень целеустремленные, однако в последний месяц зимы у них часто снижается продуктивность и быстро расходуются жизненные силы. По этой причине Девам нужно найти источник энергии и позитивных эмоций. В противном случае волнообразное настроение и навязчивые мысли могут лишить уверенности в себе.

Козерог. У Козерогов в феврале 2019 года дела будут обстоять куда лучше, чем у других Знаков. Правильно завершить зиму им поможет умеренный эгоизм и вера в лучшее. Пока у других Знаков ожидается спад активности, у Козерогов она возрастет. Февраль для них — лучшее время, которое рекомендуется посвятить текущим делам, самореализации и заработку. Успехи на рабочем поприще — отличный способ вернуть себе хорошее расположение духа и нарастить мотивацию.

Стихия Воздуха: Близнецы, Весы, Водолей

Представители воздушной стихии всегда рады любым переменам, особенно если это смена времени года. Эти люди философски относятся ко всему, включая и переход от зимы к весне. Они рассматривают это как возможность изменить свою жизнь к лучшему, проснуться от зимней спячки. Разумеется, не все так радужно, поскольку конец зимы часто сопряжен с ослаблением иммунной системы и проблемами с самочувствием. Справиться с этим помогут советы народной медицины.

Близнецы. Представители этого Знака обычно становятся крайне активными в последний зимний месяц. Зачастую такая активность и чувствительность превращается в поспешность, легкомыслие, некий азарт. Поэтому, чтобы не наломать дров в феврале, Близнецам желательно составить список дел и придерживаться плана. Период удачен для творческого прорыва, самореализации, любви. Близнецам творческих профессий будет проще работать и принимать важные решения.

Весы. Окончание зимы не принесет Весам никаких серьезных проблем. Напротив, февраль обещает приток жизненной энергии, что поможет завершить все отложенные до лучших времен дела. Вместе с тем не стоит ждать от месяца какой-то динамики: уместны будут рядовые и рутинные дела. Не рекомендуется также договариваться о чем-то заранее, поскольку в конце месяца многое может поменяться, причем в лучшую для Весов сторону. Астрологи сообщают, что конец зимы принесет с собой окончание проблем и начало новой жизни.