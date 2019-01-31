Как завершить зиму по знаку Зодиака: советы астрологов на февраль 2019 года

Приход весны — событие, которого с нетерпением ждут все. Это время обновления энергетики. Советы астрологов для разных знаков Зодиака помогут правильно завершить зиму и подготовиться к весне.
Представителям каждого знака Зодиака в феврале 2019 года пригодятся пять полезных техник, которые помогут освободиться от лишней тревожности и нейтрализовать негатив, ведь, по мнению астрологов, нас ждет довольно двойственный месяц, сопряженный с рядом проблем в разных сферах жизни. Важный момент: весна — чудесное время, которое, увы, не всегда благоприятно, поэтому стоит учесть все факторы, чтобы не оказаться в тупике и не пропустить свое счастье, пишет Daylihoro.
Стихия Воды: Рак, Скорпион, Рыбы
Стихия Воды — это воплощение безмятежности и гармонии. Представители этой стихии в феврале 2019 года могут столкнуться с апатией, ленью, нежеланием идти вперед и достигать целей. Все это может помешать встретить весну правильно. Астрологи советуют провести последний зимний месяц в согласии с собой, прислушиваться к своим желаниям, быть внимательными к самочувствию. В текущих делах шестое чувство подскажет эффективную тактику, которая окажется самой лучшей для достижения задуманного.
Рак. Представителям этого Знака труднее всего переживать смену времен года, именно поэтому в феврале многие Раки могут столкнутся с внезапной усталостью. Также не исключены проблемы с мотивацией. Окружите себя близкими людьми, больше времени отводите любимым занятиям и поменьше нервничайте. Приятные дела и поддержка любимых помогут справиться с сезонной апатией.
Скорпион. Скорпионы практически не пострадают от смены времени года и перестройки энергетики. Это самый крепкий и сильный духом Знак Зодиака. Однако даже их может захлестнуть ностальгия по теплым денькам, из-за чего Скорпионы пустят все свои дела на самотек. Чтобы воспоминания не помешали активности, астрологи советуют найти новое увлечение, начать новый проект, заняться самообразованием. Чем больше Скорпионы будут работать, тем удачнее пройдет февраль.
Рыбы. Рабам астрологи рекомендуют завершать зиму в делах. Желательно успеть закрыть текущие проекты, раздать долги, завершить отложенные дела и решить серьезные вопросы. А вот браться за что-то новое не рекомендуется: велик риск израсходовать свои силы на мелочи. Конец зимы — не лучшее время для отдыха, поскольку будущие победы весны зависят от предпринятых в феврале действий. Также стоит учесть, что приход весны может спровоцировать обострение зависти, внутренних страхов и комплексов. Эффективные практики помогут избавиться от этих чувств.
Стихия Земли: Телец, Дева, Козерог
Стихия Земли наделяет своих подопечных стойкостью, колоссальной энергетикой, рационализмом и логикой. Именно поэтому приход весны почти никак не отразится на представителях этого Знака. Однако работоспособность все же будет немного снижена из-за общей перестройки энергетики, но и с этим им удастся справиться. Необычная обстановка подтолкнет Тельцов, Дев и Козерогов к риску ради того, чего им хочется достичь в будущем. Например, ради увеличения достатка, личного счастья или карьерного успеха. Астрологи советуют им не бояться перемен, ведь Фортуна не оставит их беде, обеспечив даже в самой критической ситуации мягкую посадку.
Телец. Конец зимы вряд ли выбьет Тельцов из колеи. Но чтобы месяц прошел удачно, Тельцам потребуется как можно больше работать над собой. Не стоит брать в феврале отпуск и отказывать от реализации новых планов: Вселенная обеспечит победы именно в работе и в покорении новых вершин. Самый лучший способ подготовиться к весне и завершить зиму правильно — обеспечить себе фундамент для новых побед.
Дева. Люди, рожденные под эгидой Девы, очень целеустремленные, однако в последний месяц зимы у них часто снижается продуктивность и быстро расходуются жизненные силы. По этой причине Девам нужно найти источник энергии и позитивных эмоций. В противном случае волнообразное настроение и навязчивые мысли могут лишить уверенности в себе.
Козерог. У Козерогов в феврале 2019 года дела будут обстоять куда лучше, чем у других Знаков. Правильно завершить зиму им поможет умеренный эгоизм и вера в лучшее. Пока у других Знаков ожидается спад активности, у Козерогов она возрастет. Февраль для них — лучшее время, которое рекомендуется посвятить текущим делам, самореализации и заработку. Успехи на рабочем поприще — отличный способ вернуть себе хорошее расположение духа и нарастить мотивацию.
Стихия Воздуха: Близнецы, Весы, Водолей
Представители воздушной стихии всегда рады любым переменам, особенно если это смена времени года. Эти люди философски относятся ко всему, включая и переход от зимы к весне. Они рассматривают это как возможность изменить свою жизнь к лучшему, проснуться от зимней спячки. Разумеется, не все так радужно, поскольку конец зимы часто сопряжен с ослаблением иммунной системы и проблемами с самочувствием. Справиться с этим помогут советы народной медицины.
Близнецы. Представители этого Знака обычно становятся крайне активными в последний зимний месяц. Зачастую такая активность и чувствительность превращается в поспешность, легкомыслие, некий азарт. Поэтому, чтобы не наломать дров в феврале, Близнецам желательно составить список дел и придерживаться плана. Период удачен для творческого прорыва, самореализации, любви. Близнецам творческих профессий будет проще работать и принимать важные решения.
Весы. Окончание зимы не принесет Весам никаких серьезных проблем. Напротив, февраль обещает приток жизненной энергии, что поможет завершить все отложенные до лучших времен дела. Вместе с тем не стоит ждать от месяца какой-то динамики: уместны будут рядовые и рутинные дела. Не рекомендуется также договариваться о чем-то заранее, поскольку в конце месяца многое может поменяться, причем в лучшую для Весов сторону. Астрологи сообщают, что конец зимы принесет с собой окончание проблем и начало новой жизни.
Водолей. Уже в феврале мысли Водолеев займет подготовка к весне, новые идеи и замыслы. Астрологи сообщают, что достичь успеха как в карьере, так и в любви поможет сила слова и мысли. Единственная неприятность, с которой столкнутся люди этого Знака, — спад решительности и продуктивности. Лучшим лекарством от зимней хандры станет активный отдых, развлечения и общение с единомышленниками.
Стихия Огня: Овен, Лев, Стрелец
Стихия Огня отлично сочетается с приходом весны, именно поэтому в феврале Овны, Львы и Стрельцы воспрянут духом, станут в разы целеустремленнее и активнее. Астрологи сообщают, что эти люди ощутят мощный приток сил и почти весь месяц будут пребывать в отличном настроении.
Овен. Овнов ждет весьма продуктивный период. Астрологи советуют не терять ни минуты и проявлять инициативу в любой подходящий момент. Это касается не только работы и любовных дел, но и любых дел, в которых требуется динамика: бизнес, спорт, путешествия, обучение. Появившиеся идеи лучше сразу же воплощать в жизнь, не медля, так как время бежит стремительно, и весной судьба уже не будет баловать такими подарками.
Лев. Львам конец зимы принесет много удачи. В этот период главными темами станут любовь, работа и деньги, а значит, все деловые и любовные неудачи зимы удастся компенсировать новыми победами. Чтобы проще переживать внезапные проблемы, Львам желательно запастись терпением и постараться отнестись к ним с долей иронии. Не стоит расценивать любые трудности как крах, поражение или неудачу: в конечном итоге у Львов получится взять верх над обстоятельствами.
Стрелец. Приближение весны воодушевит Стрельцов на новые победы. Вместе с тем первую половину февраля лучше провести за рутиной работой. Это наиболее подходящее время для восстановления личной энергетики, а если необходимо, то и для поправки здоровья. Отдых и профилактика болезней отлично отразятся на самочувствии, появятся новые силы и уверенность в себе, и в конце месяца Стрельцы будут неотразимы и полностью готовы к весне.