Пенсионеры раскрыли секрет, как работает лотерея, и за девять лет выиграли 26 миллионов долларов

Впервые Джерри применил свой метод к лотерее Winfall, которая проводится в штате Мичиган. В других подобных играх джекпот продолжает расти до тех пор, пока кому-то не выпадут все шесть счастливых цифр. В Winfall призовые достаются игроку с наибольшим количеством совпадений (пять, четыре или три цифры) каждый раз, когда общая сумма достигает отметки в $5 млн. В первый раз Джерри купил лотерейных билетов на $3600 и в итоге выиграл $6300. Затем он потратил $8000, а выиграл $16000, пишет Life.ru.

«Я осознал, как можно выигрывать, спустя несколько минут после того, как увидел брошюру с описанием этой лотереи. Это же основы арифметики. Я думал, другие тоже это поняли».

Когда суммы ставок начали исчисляться сотнями тысяч долларов, супруги открыли компанию G.S. Investment Strategies, куда пригласили своих друзей и родственников. В итоге их группа выросла до 25 человек. Так продолжалось до 2005 года, пока правительство штата не перестало проводить лотерею, сославшись на низкий спрос.

Затем Джерри и Мардж узнали о похожей игре под названием Cash WinFall, которую проводят в Массачусетсе. На протяжении следующих шести лет они скупили сотни тысяч билетов. Супруги снимали номер в мотеле и проводили по 10 часов в день, сортируя их.

Все закончилось в 2011 году, когда газета The Boston Globe провела расследование, узнав о случаях единовременных закупок большого количества билетов. Журналисты выяснили, что "взломать систему" удалось не только группе Селби, но и предприимчивым студентам Массачусетского технологического института (MIT). Организаторы лотереи не нашли в действиях игроков нарушений закона, но все равно приняли решение о ее закрытии.