Пятилетний принц Джордж представился незнакомке другим именем – не догадаетесь, каким!

На днях пятилетний принц Джордж и трехлетняя принцесса Шарлотта гостили у своей бабушки Кэрол Миддлтон в Беркшире. Когда титулованные брат и сестра играли у ручья, их заметила случайная прохожая, выгуливавшая свою собаку.

Женщина, решившая сохранить анонимность, рассказала корреспонденту газеты The Sun, какой была встреча с сыном и дочерью герцога и герцогини Кембриджских.

По словам британки, мальчик сам подбежал к ней и попросил погладить ее питомца. Она, конечно же, сразу узнала ребенка и разрешила ему это сделать.

"Полицейский попросил меня не фотографировать детей, и я этого не стала делать. Я решила проявить дружелюбие и немного поговорила с Джорджем. Разумеется, я прекрасно знала, кто он, но все же спросила, как его зовут. К моему удивлению, он ответил с широкой улыбкой на лице: ''Мое имя Арчи'', – поведала женщина.