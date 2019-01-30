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Пятилетний принц Джордж представился незнакомке другим именем – не догадаетесь, каким!

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Prints George on oma onu, prints Harry ja Meghan Markle'i pulmas 19. mail 2018

ФОТО: Brian Lawless / PA Wire/PA Images/Scanpix

В свои пять лет принц Джордж прекрасно понимает, что с незнакомыми людьми не стоит откровенничать. Во время недавней прогулки с мальчиком побеседовала жительница Англии, спросив, как же его зовут. Ответ юного наследника престола ее удивил, пишет Woman.

На днях пятилетний принц Джордж и трехлетняя принцесса Шарлотта гостили у своей бабушки Кэрол Миддлтон в Беркшире. Когда титулованные брат и сестра играли у ручья, их заметила случайная прохожая, выгуливавшая свою собаку.

Женщина, решившая сохранить анонимность, рассказала корреспонденту газеты The Sun, какой была встреча с сыном и дочерью герцога и герцогини Кембриджских.

По словам британки, мальчик сам подбежал к ней и попросил погладить ее питомца. Она, конечно же, сразу узнала ребенка и разрешила ему это сделать.

"Полицейский попросил меня не фотографировать детей, и я этого не стала делать. Я решила проявить дружелюбие и немного поговорила с Джорджем. Разумеется, я прекрасно знала, кто он, но все же спросила, как его зовут. К моему удивлению, он ответил с широкой улыбкой на лице: ''Мое имя Арчи'', – поведала женщина.

Она, к слову, так и не поняла, почему принц представился чужим именем. Британка предположила, что малыш просто-напросто придумал прозвище – так поступают многие дети его возраста.

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