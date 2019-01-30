Заблудившегося в лесу трехлетнего мальчика три дня согревал дикий медведь

Ребенка разыскивали в течение двух дней. Температура за это время опускалась до шести градусов мороза.
В американском штате Северная Каролина трехлетний мальчик Кэйси Хэтэуэй играл во дворе дома своей бабушки с другими детьми, забежал в лес и там заблудился. В конце концов малыша удалось найти на маленьком островке. Он промок и запутался в колючих кустах. Спасателям пришлось пробираться по воде высотой им по пояс, чтобы добраться до плачущего и зовущего маму Кэйси.
Как сообщает Fox News, мальчик рассказал, что почти все это время о нем заботился случайно им встреченный медведь. По словам ребенка, зверь его согревал и защищал.
«Он сказал, что два дня провел вместе с медведем. Бог послал ему друга, чтобы он был в безопасности… Чудеса случаются», — написала в соцсети мать ребенка. Некоторые считают, что медведь был воображаемым. Однако выживший в мороз ребенок настаивает на том, что говорит правду. Это также объясняет, как он смог выжить при морозе.
Ребенка на всякий случай госпитализировали. Состояние его здоровья было на удивление хорошим. У него осталось лишь несколько царапин.
Хотя доказательств словам Кэйси нет, ранее аналогичные случаи уже были зафиксированы. Так, в 1955 году в штате Монтана двухлетняя девочка также заблудилась в лесу и провела там два дня, в течение которых ее опекал медведь.