Заблудившегося в лесу трехлетнего мальчика три дня согревал дикий медведь

В американском штате Северная Каролина трехлетний мальчик Кэйси Хэтэуэй играл во дворе дома своей бабушки с другими детьми, забежал в лес и там заблудился. В конце концов малыша удалось найти на маленьком островке. Он промок и запутался в колючих кустах. Спасателям пришлось пробираться по воде высотой им по пояс, чтобы добраться до плачущего и зовущего маму Кэйси.

Как сообщает Fox News, мальчик рассказал, что почти все это время о нем заботился случайно им встреченный медведь. По словам ребенка, зверь его согревал и защищал.

«Он сказал, что два дня провел вместе с медведем. Бог послал ему друга, чтобы он был в безопасности… Чудеса случаются», — написала в соцсети мать ребенка. Некоторые считают, что медведь был воображаемым. Однако выживший в мороз ребенок настаивает на том, что говорит правду. Это также объясняет, как он смог выжить при морозе.

Ребенка на всякий случай госпитализировали. Состояние его здоровья было на удивление хорошим. У него осталось лишь несколько царапин.