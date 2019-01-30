Ср, 30.01.2019
Фильм-разоблачение о «Битве Экстрасенсов» произвел настоящий фурор СМОТРИТЕ ПОДРОБНЕЕ>
  • Limon
  • Курьез
  • Мужчина упал в могилу на похоронах и опрокинул гроб

Мужчина упал в могилу на похоронах и опрокинул гроб
Видео

Поделиться Поделиться Поделиться E-mail Распечатать Пришли новoсть Комментарии

ФОТО: скриншот видео

В Перу похороны прервало падение в могилу одного из участников церемонии. Об этом сообщает издание Lenta.ru со ссылкой на Metro.

Мужчина, стоявший на краю могилы, поскользнулся и упал в яму, когда туда опускали гроб. Он опрокинул его набок, испортил крышку, после чего сумел выбраться на поверхность.

В могилу спустились несколько человек, чтобы повернуть гроб и не дать покойнице выпасть из него. Они вытащили гроб из могилы, но по пути потеряли крышку.

В 2001 году сообщалось, что во время похорон одного из жителей иорданской деревни на траурную процессию упал метеорит. Он загорелся, высота пламени достигала четырех метров, площадь пожара составила 10 квадратных метров.

Читать также

Актуально

Читать также

НАВЕРХ