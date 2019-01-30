Фото: Марат Башаров помирился с женой после избиения

27 декабря стало известно о том, что Марат Башаров жестоко избил жену. Его супруга Елизавета получила серьезную травму носа, о чем «СтарХиту» сообщил ее брат Федор. «Это произошло сегодня. Она находится в больнице», — заявил родственник.

Несмотря на полученные травмы, Елизавета отказалась подавать заявление в полицию, да и сам конфликт комментировать не стала. Разумеется, на актера тут же вылилась волна критики, но он сам отказывался обсуждать семейный конфликт.

Ходили слухи, что Елизавета даже планировала разводиться, а сам Башаров в это время проводил каникулы на горнолыжном курорте. И вот, спустя месяц после скандала супруги впервые вышли в свет вместе. Они посетили премьеру фильма «Русский бес».

ФОТО: Legion-media

Во время культурного мероприятия и Марат, и Елизавета выглядели вполне счастливыми. Весь вечер супруги не расставались ни на минуту, с удовольствием общаясь и с другими звездами.