Ср, 30.01.2019
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  • Жемчужина Петербурга: российский актер фильмов для взрослых покорил весь мир

Жемчужина Петербурга: российский актер фильмов для взрослых покорил весь мир

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ФОТО: Instagram

«Порно-Оскар», как называют премию AVN Awards, получил российский актер Алексей Маетный. Алексей снимается под псевдонимом Маркус Дюпри. Он победил в в номинации "Лучшая сцена втроем" – с участием двух женщин, пишут Dni.ru.

Эта статуэтка стала восьмой для 30-летнего россиянина. В 2018 году он завоевал четыре награды, в том числе одну из главных номинаций премии – "Лучший исполнитель". А годом раньше ему достались премии в трех номинациях.

В прошлом году эту новость озвучил и прокомментировал Артемий Троицкий. 

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