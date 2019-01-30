Пять тысяч евро! Мать случайно отдала заначку сына вместе с хламом

Несколько недель назад на выходных женщина решила разобрать шкаф со старыми вещами. В одной из коробок она обнаружила детскую походную кружку сына с изображением Микки-Мауса. Прейс не стала заглядывать внутрь, сочла купленную около двадцати лет назад вещь ненужной и пожертвовала ее в магазин подержанных вещей некоммерческой организации Goodwill Industries, которая помогает бездомным людям.

В четверг, 24 января, к ней в гости приехал 27-летний сын Девон Силви и принялся искать повсюду кружку. Когда мужчина узнал о поступке матери, у него началась истерика. Как выяснилось, он хранил в ней 6,5 тысячи долларов (5 250 евро), полученные от продажи старого автомобиля. Американец недавно нашел новую работу, и ему не хватало времени отнести деньги в банк.

«Она думала, что я расстроился из-за пропажи кружки. Что ж, по ней я тоже скучаю, но больше — по ее важному содержимому», — признался журналистам Силви. Прейс же заявила, что чувствует себя «самой ужасной матерью на свете».