Ср, 30.01.2019
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  • Пять тысяч евро! Мать случайно отдала заначку сына вместе с хламом

Пять тысяч евро! Мать случайно отдала заначку сына вместе с хламом

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Portrait Of Man Screaming

ФОТО: Andriy Popov / PantherMedia / Andriy Popov

Жительница американского штата Джорджия Линдси Прейс случайно отдала в магазин подержанных вещей старую кружку сына, в которой лежали тысячи долларов, сообщает Newsweek.

Несколько недель назад на выходных женщина решила разобрать шкаф со старыми вещами. В одной из коробок она обнаружила детскую походную кружку сына с изображением Микки-Мауса. Прейс не стала заглядывать внутрь, сочла купленную около двадцати лет назад вещь ненужной и пожертвовала ее в магазин подержанных вещей некоммерческой организации Goodwill Industries, которая помогает бездомным людям.

В четверг, 24 января, к ней в гости приехал 27-летний сын Девон Силви и принялся искать повсюду кружку. Когда мужчина узнал о поступке матери, у него началась истерика. Как выяснилось, он хранил в ней 6,5 тысячи долларов (5 250 евро), полученные от продажи старого автомобиля. Американец недавно нашел новую работу, и ему не хватало времени отнести деньги в банк.

«Она думала, что я расстроился из-за пропажи кружки. Что ж, по ней я тоже скучаю, но больше — по ее важному содержимому», — признался журналистам Силви. Прейс же заявила, что чувствует себя «самой ужасной матерью на свете».

Женщина обратилась в магазин, но сотрудники не смогли обнаружить кружку. По их словам, ее, скорее всего, уже продали, не проверяя содержимое. Прейс попросила потенциальных покупателей «сделать правильный выбор и вернуть кружку владельцу».

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