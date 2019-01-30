Видео: последнее интервью и выступление группы Serebro попало в Сеть

Группа дала прощальное интервью на «Жара ТВ», ведущие которого даже не знали, что вместе с Ольгой уходят все, и идет отбор новых артисток. Как сказал Фадеев, пока что нет нового состава группы. И пока не будет найдены по-настоящему сильные участницы, состав Serebro объявлен не будет.