Видео: последнее интервью и выступление группы Serebro попало в Сеть

Как известно, с 1 февраля все нынешние участницы коллектива Serebro отправляются в сольное плаванье, и если Ольга Серябкина, она же Molly, будучи любимицей Макса Фадеева, никуда не пропадет, то насчет других участниц этого с уверенностью сказать нельзя.
Группа дала прощальное интервью на «Жара ТВ», ведущие которого даже не знали, что вместе с Ольгой уходят все, и идет отбор новых артисток. Как сказал Фадеев, пока что нет нового состава группы. И пока не будет найдены по-настоящему сильные участницы, состав Serebro объявлен не будет.
Солистки коллектива обещали во время финального выступления не плакать.
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