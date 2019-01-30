Ср, 30.01.2019
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  • Видео: последнее интервью и выступление группы Serebro попало в Сеть

Видео: последнее интервью и выступление группы Serebro попало в Сеть

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Serebro esines sel suvel Tallinna lauluväljakul toimunud vene popmuusika vabaõhufestivalil Tanzevalnaja Volna. Tallinn. 22.08.2018.

ФОТО: Konstantin Sednev / EESTI MEEDIA/SCANPIX

Как известно, с 1 февраля все нынешние участницы коллектива Serebro отправляются в сольное плаванье, и если Ольга Серябкина, она же Molly, будучи любимицей Макса Фадеева, никуда не пропадет, то насчет других участниц этого с уверенностью сказать нельзя.

Группа дала прощальное интервью на «Жара ТВ», ведущие которого даже не знали, что вместе с Ольгой уходят все, и идет отбор новых артисток. Как сказал Фадеев, пока что нет нового состава группы. И пока не будет найдены по-настоящему сильные участницы, состав Serebro объявлен не будет. 

Солистки коллектива обещали во время финального выступления не плакать.

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