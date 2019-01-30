Прогноз от эстонского астролога: для каких знаков Зодиака февраль станет судьбоносным?

В пятницу, 1 февраля, старайтесь не перенапрягаться, чтобы не наступило напряжение дома и на работе. 4 февраля будет новолуние, поэтому есть повод заложить прочный фундамент в сфере ваших любовных и творческих начинаний.

Удачные дни для Весов в феврале: 3, 7, 8, 9 и 26.

Скорпион

Первая половина февраля для представителей знака Скорпиона будет очень загружена работой, возможно, придется уделить внимание здоровью. А уже после 15 февраля наступит отличное время для создания или налаживания партнерских отношений как дома, так и на работе. Это период активного сотрудничества и знакомств. Незамужним и неженатым Скорпионам есть смысл обратить внимание на возможность знакомства через интернет.

Удачные дни февраля для Скорпиона: 3, 7, 8, 9 и 26.

Стрелец

Февраль – месяц активных начинаний. До 3 февраля лучше не делать никаких финансовых вложений. А вот после 4 февраля есть возможность значительно улучшить свое материальное положение. Но желание потрать больше, чем обычно, тоже появится. Вы можете хорошо заработать, благодаря вашей повышенной инициативности и контактам. С 10 февраля станут актуальны темы семьи и дома. Это также хорошее время для оформления документов в сфере недвижимости.

Удачные дни февраля для Стрельцов: 7, 8, 9 и 17.

Козерог

Февраль для Козерогов – месяц страстей. Козероги будут ощущать радость от жизни. Любовная тема станет особенно актуальной. Это хороший месяц для романтических встреч, свиданий и новых знакомств. Но и работать тоже придется много. С 4 февраля и до конца месяца вы будете на виду, и это отличное время, чтобы вас заметили и оценили ваши усилия. Козероги, имеющие отношения за границей, могут очень хорошо заработать, благодаря заграничным контрактам. 22 и 23 февраля лучше не принимать важных решений и не давать обещаний, которые потом трудно будет выполнить.

Удачные дни февраля для Козерогов: 3, 7, 8, 9, 17 и 21.

Водолей

Водолеям в феврале лучше потратить энергию на завершение начатого ранее. В первой половине месяца лучше не планировать важные поездки. Уже с 4 февраля вы почувствуете желание изолироваться от активного общения и уединиться. Посвятите это время себе, анализу своих мыслей и целей, ведь такие моменты часто идут на пользу. С 13 февраля можно смело отправляться в поездку, даже если она не была запланированной. 17 февраля – хороший день для личных отношений, но не для того, чтобы подписывать важные документы.

Удачные дни февраля для Водолея: 7, 8, 9 и 13.

Рыбы

В феврале представителям знака Рыб надо проявлять активность. Это благоприятный месяц для достижения поставленных целей. Особенно это касается сферы финансов. Уже с 4 февраля начнется период активного социального общения. Возможно, вас пригласят в какие-то новые проекты, и у вас появится возможность обзавестись интересным кругом общения. 7 февраля смело можно отправляться к начальству, чтобы получить расположение. С 10 числа усиливается сфера общения, обучения и недалеких поездок. Если вы давно планировали начать изучение иностранных языков, то смело начинайте с этого дня!

С 15 февраля и до конца месяца могут возникнуть конфликты с родственниками или соседями. Не позволяйте эмоциям взять верх над здравым смыслом.