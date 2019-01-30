Прогноз от эстонского астролога: для каких знаков Зодиака февраль станет судьбоносным?
Практикующий астролог из Таллинна Кристина Иванова дала прогноз на февраль 2019 года для всех знаков Зодиака. Месяц будет насыщен событиями, но для кого-то станет непростым. Читайте прогноз астролога, составленный специально для портала Limon.ее.
Овен
До середины месяца у Овнов будет прекрасная возможность проявить инициативу, вы полны энергии и фонтанируете идеями! До 15 числа звезды предоставят вам отличную возможность осуществить задуманное. Смело отправляйтесь в спортивный зал или на горнолыжный курорт. Во второй половине месяца станет актуальной тема финансов. Появится возможность хорошо заработать, но и желание потратить будет еще больше. Так что распоряжайтесь своими деньгами правильно!
Удачные дни февраля для Овна – 3,7 и 26.
Телец
Весь февраль для Тельцов крайне благоприятны дела, связанные с заграницей и с обучением. Смело записывайтесь на курсы по изучению иностранных языков или повышения квалификации. Бизнесменам стоит обратить внимание на возможность заключения контрактов с зарубежными партнерами. Для незамужних и неженатых Тельцов в феврале могут быть приятные неожиданности в виде новых романтических знакомств (особенно 3 и 17 февраля). С 15 февраля и до конца месяца начинайте активно действовать, у любых начинаний будет большой шанс на успех!
Близнецы
Февраль для Близнецов – один из самых важных месяцев года. С середины месяца вы станете заметными для окружения, возможно, начальство отметит ваши усилия, и вы сможете поднять свой авторитет в глазах окружающих. 1 февраля не давайте втянуть себя в конфликт.
3, 7, 17 и 26 февраля – удачные дни для Близнецов, как для деловых, так и для личных отношений.
Рак
Февраль – месяц любовных и дипломатических отношений для представителей знака Рака. 1 февраля не дайте втянуть себя в конфликтные отношения дома и на работе. Начало месяца будет загружено работой. С 4 февраля начнется прекрасное время для оформления любых партнерских отношений, в том числе и регистрации брака. Кроме того, с 10 числа – отличный период для любых поездок и расширения своего мировоззрения. У Раков будет хороший шанс на долговременный и плодотворный союз.
Удачные дни для Раков в феврале: 3, 7, 8, 9 и 10.
Лев
Начало месяца будет напряженным в плане работы. 4 февраля произойдет новолуние, которое откроет новый этап в вашей жизни в теме партнерства. Расставьте свои приоритеты в этой сфере. С 15 числа для вас начинается период активного действия, который продлится около двух месяцев. Это время, когда нужно активно карабкаться вверх. Затраченные усилия не заставят ждать результатов!
Удачные дни февраля для Львов – 7, 9 и 17.
Дева
До 10 февраля Девы будут сосредоточены на работе и на выполнении ежедневных рутинных обязанностей. Возможно, также будут актуальны вопросы здоровья. А вот с 10 февраля станет актуальна тема партнерских отношений, как деловых, так и личных. 13, 17 и 25 февраля –прекрасные дни у Дев для романтических встреч или знакомств. 1 и 22 февраля – напряженные дни, не стоит планировать крупные финансовые вложения, лучше уделите время детям.
Весы
В феврале для Весов будут особенно актуальны темы семьи, родителей и родного дома. Возможно, вы решитесь сделать давно запланированный ремонт или купить новую квартиру. Возникнет желание создания уюта в доме. Уделите внимание родным, они вам будут благодарны.
В пятницу, 1 февраля, старайтесь не перенапрягаться, чтобы не наступило напряжение дома и на работе. 4 февраля будет новолуние, поэтому есть повод заложить прочный фундамент в сфере ваших любовных и творческих начинаний.
Удачные дни для Весов в феврале: 3, 7, 8, 9 и 26.
Скорпион
Первая половина февраля для представителей знака Скорпиона будет очень загружена работой, возможно, придется уделить внимание здоровью. А уже после 15 февраля наступит отличное время для создания или налаживания партнерских отношений как дома, так и на работе. Это период активного сотрудничества и знакомств. Незамужним и неженатым Скорпионам есть смысл обратить внимание на возможность знакомства через интернет.
Удачные дни февраля для Скорпиона: 3, 7, 8, 9 и 26.
Стрелец
Февраль – месяц активных начинаний. До 3 февраля лучше не делать никаких финансовых вложений. А вот после 4 февраля есть возможность значительно улучшить свое материальное положение. Но желание потрать больше, чем обычно, тоже появится. Вы можете хорошо заработать, благодаря вашей повышенной инициативности и контактам. С 10 февраля станут актуальны темы семьи и дома. Это также хорошее время для оформления документов в сфере недвижимости.
Удачные дни февраля для Стрельцов: 7, 8, 9 и 17.
Козерог
Февраль для Козерогов – месяц страстей. Козероги будут ощущать радость от жизни. Любовная тема станет особенно актуальной. Это хороший месяц для романтических встреч, свиданий и новых знакомств. Но и работать тоже придется много. С 4 февраля и до конца месяца вы будете на виду, и это отличное время, чтобы вас заметили и оценили ваши усилия. Козероги, имеющие отношения за границей, могут очень хорошо заработать, благодаря заграничным контрактам. 22 и 23 февраля лучше не принимать важных решений и не давать обещаний, которые потом трудно будет выполнить.
Удачные дни февраля для Козерогов: 3, 7, 8, 9, 17 и 21.
Водолей
Водолеям в феврале лучше потратить энергию на завершение начатого ранее. В первой половине месяца лучше не планировать важные поездки. Уже с 4 февраля вы почувствуете желание изолироваться от активного общения и уединиться. Посвятите это время себе, анализу своих мыслей и целей, ведь такие моменты часто идут на пользу. С 13 февраля можно смело отправляться в поездку, даже если она не была запланированной. 17 февраля – хороший день для личных отношений, но не для того, чтобы подписывать важные документы.
Удачные дни февраля для Водолея: 7, 8, 9 и 13.
Рыбы
В феврале представителям знака Рыб надо проявлять активность. Это благоприятный месяц для достижения поставленных целей. Особенно это касается сферы финансов. Уже с 4 февраля начнется период активного социального общения. Возможно, вас пригласят в какие-то новые проекты, и у вас появится возможность обзавестись интересным кругом общения. 7 февраля смело можно отправляться к начальству, чтобы получить расположение. С 10 числа усиливается сфера общения, обучения и недалеких поездок. Если вы давно планировали начать изучение иностранных языков, то смело начинайте с этого дня!
С 15 февраля и до конца месяца могут возникнуть конфликты с родственниками или соседями. Не позволяйте эмоциям взять верх над здравым смыслом.
Удачные дни в феврале для Рыб: 17, 19, 20 и 23.