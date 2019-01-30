Фото: фанаты Владимира Преснякова не понимают, на кого похож его младший сын

Он показывает, как проводит свободное время его семья и растет сын. Накануне Владимир выложил свежее портретное фото Артема. Фанаты Преснякова разделились во мнениях. Одни убеждены, что Артем – копия бабушки по отцу, другие видят у мальчика черты матери, а третьи – отца. Некоторые не стали пытаться определить, на кого похож малыш, просто отметив, что он милый и очаровательный, пишет 7d.org.ua.