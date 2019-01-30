Ср, 30.01.2019
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  • Фото: фанаты Владимира Преснякова не понимают, на кого похож его младший сын

Фото: фанаты Владимира Преснякова не понимают, на кого похож его младший сын

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Наталья Подольская и Владимир Пресняков

ФОТО: Mikheyev Andrei/COVI

Свежее фото Артема Преснякова стало причиной горячих споров. Снимок разместил в своем блоге звездный отец мальчика. Владимир Пресняков достаточно часто делится с фанатами личными снимками.

Он показывает, как проводит свободное время его семья и растет сын. Накануне Владимир выложил свежее портретное фото Артема. Фанаты Преснякова разделились во мнениях. Одни убеждены, что Артем – копия бабушки по отцу, другие видят у мальчика черты матери, а третьи – отца. Некоторые не стали пытаться определить, на кого похож малыш, просто отметив, что он милый и очаровательный, пишет 7d.org.ua.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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Публикация от ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀Пресняков Владимир (@presnyakovvladimir)

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