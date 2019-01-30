14 месяцев провела в тюрьме из-за популярного обезболивающего: женщина рассказала, кому везла лекарство

Гражданку Великобритании досрочно освободили из египетской тюрьмы. Она отбывала трехлетнее наказание за транспортировку запрещенного в Египте и популярного в Европе препарата трамадол, сообщает Regnum.ru.
После 14 месяцев заключения гражданка Великобритании Лаура Пламмер выиграла дело о досрочном освобождении из египетской тюрьмы, об этом сообщает The Guardian Africa.
Лаура Пламмер была приговорена к трем годам заключения в тюрьме Канатар 26 декабря 2017 года. Ее обвинили в перевозке наркотиков. В октябре 2017 года в аэропорту Хургады при досмотре в чемодане Пламмер обнаружили 290 таблеток трамадола, который является опиодиным обезболивающим.
33-летняя британка сообщила, что не знала о том, что трамадол запрещен в Египте. Она рассказала, что везла таблетки для лечения болей в спине ее партнера.
«Планировала двухнедельный солнечный отпуск, а получилась 15-месячная поездка в ад».
По случаю годовщины Египетской революции 2011 года 25 января Лаура Пламмер стала одной из 6925 амнистированных заключенных. После этого ее перевели в полицейский участок Хургады, где она дожидалась рейса домой вместе со своей матерью и сестрой.