14 месяцев провела в тюрьме из-за популярного обезболивающего: женщина рассказала, кому везла лекарство

После 14 месяцев заключения гражданка Великобритании Лаура Пламмер выиграла дело о досрочном освобождении из египетской тюрьмы, об этом сообщает The Guardian Africa.

Лаура Пламмер была приговорена к трем годам заключения в тюрьме Канатар 26 декабря 2017 года. Ее обвинили в перевозке наркотиков. В октябре 2017 года в аэропорту Хургады при досмотре в чемодане Пламмер обнаружили 290 таблеток трамадола, который является опиодиным обезболивающим.

Встреча освобожденной с подругами в аэропорту ФОТО: Andrew Matthews / PA Wire/PA Images

33-летняя британка сообщила, что не знала о том, что трамадол запрещен в Египте. Она рассказала, что везла таблетки для лечения болей в спине ее партнера.

«Планировала двухнедельный солнечный отпуск, а получилась 15-месячная поездка в ад».

Лаура и ее супруг Омар ФОТО: SWNS.com / SWNS.com