Ср, 30.01.2019
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14 месяцев провела в тюрьме из-за популярного обезболивающего: женщина рассказала, кому везла лекарство

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Laura Plummer saabus Heathrow lennujaama 2019.

ФОТО: Andrew Matthews / PA Wire/PA Images

Гражданку Великобритании досрочно освободили из египетской тюрьмы. Она отбывала трехлетнее наказание за транспортировку запрещенного в Египте и популярного в Европе препарата трамадол, сообщает Regnum.ru.

После 14 месяцев заключения гражданка Великобритании Лаура Пламмер выиграла дело о досрочном освобождении из египетской тюрьмы, об этом сообщает The Guardian Africa.

Лаура Пламмер была приговорена к трем годам заключения в тюрьме Канатар 26 декабря 2017 года. Ее обвинили в перевозке наркотиков. В октябре 2017 года в аэропорту Хургады при досмотре в чемодане Пламмер обнаружили 290 таблеток трамадола, который является опиодиным обезболивающим.

Встреча освобожденной с подругами в аэропорту

ФОТО: Andrew Matthews / PA Wire/PA Images

33-летняя британка сообщила, что не знала о том, что трамадол запрещен в Египте. Она рассказала, что везла таблетки для лечения болей в спине ее партнера.

«Планировала двухнедельный солнечный отпуск, а получилась 15-месячная поездка в ад».

Лаура и ее супруг Омар

ФОТО: SWNS.com / SWNS.com

По случаю годовщины Египетской революции 2011 года 25 января Лаура Пламмер стала одной из 6925 амнистированных заключенных. После этого ее перевели в полицейский участок Хургады, где она дожидалась рейса домой вместе со своей матерью и сестрой.

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