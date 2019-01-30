Эстонский кинодеятель о занятиях любовью: в 14 лет там уже всё готово, самое время!

29-летний блогер, зрителями которого являются и подростки, вывел из себя зрителей, сообщив, что ничего удивительного в сексе с 14-летними нет. И это он сказал своей аудитории, состоящей из 21 тысяч подписчиков.

Кууск знает, что он ничего такого не сказал, что противоречило бы закону Эстонской Республики. «Я могу делать, что хочу, ведь с согласия в 14 лет всё легально. 14 - это же круто, лучший возраст, там давно всё готово, о чем вы говорите?!» - сказал он.

В Эстонии возраст сексуального согласия действительно один из самых низких в Европе - 14 лет. Например, в России, Финляндии и Латвии - 16 лет, а в Турции - 18.

На обвинения в пропаганде педофилии Кууск отвечает резко.

«Я в своем уме. Я знаю, что я говорю, я это продумываю десять раз. Насилие и педофилов не поддерживаю ни в коем случае. А моей сестре было 16, когда она встречалась с 35-летним мужчиной», - сказал блогер.