Ср, 30.01.2019
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  • Максим Галкин очень сильно обидел Лию Ахеджакову

Максим Галкин очень сильно обидел Лию Ахеджакову

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Максим Галкин

ФОТО: SCANPIX

Актриса Лия Ахеджакова сейчас довольно остро воспринимает любую критику в свой адрес. И, естественно, ее возмутило, что Максим Галкин в своих юмористических монологах вспоминает о ней. 

Лия Меджидовна высказалась по этому поводу: «Не имеет права Галкин пользоваться моим именем, чтобы насмешить зрителя и делать такую милую имитацию, в которой я якобы пристаю к сильным мира сего со словами: «Ой, я про Россию хочу поговорить». Это не по возрасту, когда я включаю Первый канал, вижу огромный праздник в «Современнике», на нем талантливый человек Галкин использует мое имя, чтобы посмеяться надо мной, над моей судьбой. Моя репутация не пострадает, но мне жалко, что такой прекрасный, талантливый человек, как Галкин, смеет немножко издеваться надо мной ради успеха у зрителей», пишет 7d.org.ua

 

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