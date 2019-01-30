Смотрите: Игорь Николаев показал фанатам неизвестное фото Аллы Пугачевой

Игорь Николаев может похвастаться богатой коллекцией раритетных фотографий своих коллег по сцене. Артист особенно часто выкладывает в сеть снимки Пугачевой. Накануне в своем блоге Николааев обнародовал фото почти 40-летней давности.
Снимок с Пугачевой и Раймондом Паулсом сделан в далеком 1981 в Театре эстрады во время премьеры песни «Маэстро». Есть на фотографии и совсем молодой Николаев, однако он стоит спиной к фотографу и фанаты не сразу его узнали. Снимок привел подписчиков Николаева в восторг. Многие обратили внимание на «фирменный» балахон Пугачевой. Этот наряд для Примадонны сшил молодой модельер Вячеслав Зайцев, пишет 7d.org.ua.
Москва, Театр Эстрады, 1981, премьера песни «Маэстро», и я - между двух огней 🔥🔥- Маэстро Паулсом и @alla_orfey !) Помню, как ехал в метро, расписывал партии для музыкантов, и не проставил бемоли при ключе!🎼И вместо минора получился мажор - весёлая баварская песенка!) На репетиции Раймонда это очень рассмешило!😂Как вчера!... #игорьниколаев #раймондпаулс #аллапугачева #маэстро #театрэстрады