Смотрите: Игорь Николаев показал фанатам неизвестное фото Аллы Пугачевой

Снимок с Пугачевой и Раймондом Паулсом сделан в далеком 1981 в Театре эстрады во время премьеры песни «Маэстро». Есть на фотографии и совсем молодой Николаев, однако он стоит спиной к фотографу и фанаты не сразу его узнали. Снимок привел подписчиков Николаева в восторг. Многие обратили внимание на «фирменный» балахон Пугачевой. Этот наряд для Примадонны сшил молодой модельер Вячеслав Зайцев, пишет 7d.org.ua.