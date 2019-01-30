Ср, 30.01.2019
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  • Секс-бомба Памела Андерсон скинула одежду и пустилась в пляс на торжественном мероприятии

Секс-бомба Памела Андерсон скинула одежду и пустилась в пляс на торжественном мероприятии
Смотрите фото!

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Вчера в одном из ресторанов немецкого города Кельна состоялся торжественный вечер «Шоколад и мода», гостями которого среди прочих стали Памела Андерсон, которая недавно стала гостьей гала-ужина в Париже. 

Появившаяся на мероприятии 51-летняя супермодель сразу же привлекла внимание публики — звезда с удовольствием позировала фотографам, улыбалась и общалась с гостями.

Но самое интересное случилось позже! В кульминации вечера Памела вместе с танцором и своим коллегой по шоу «Танцы со звездами» Максимом Дереймезом Памела Андерсон несколько страстных танцев. На сцену звезда вышла в расшитом стразами телесного цвета боди и восхитила публику не только своей фигурой, но и отличными навыками хореографии. Смотрите галерею!

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