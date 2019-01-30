Секс-бомба Памела Андерсон скинула одежду и пустилась в пляс на торжественном мероприятии

Появившаяся на мероприятии 51-летняя супермодель сразу же привлекла внимание публики — звезда с удовольствием позировала фотографам, улыбалась и общалась с гостями.

Но самое интересное случилось позже! В кульминации вечера Памела вместе с танцором и своим коллегой по шоу «Танцы со звездами» Максимом Дереймезом Памела Андерсон несколько страстных танцев. На сцену звезда вышла в расшитом стразами телесного цвета боди и восхитила публику не только своей фигурой, но и отличными навыками хореографии. Смотрите галерею!