Галерея: секс Ольги Бузовой у всех на глазах ошарашил рижан

Большая часть зрителей пришли именно ради российской звезды.

"Билеты купили сами. Нашей подруге очень нравится Ольга Бузова. Пришли в качестве группы поддержки, так как давно не виделись",

- смеясь сказала эффектная брюнетка.

Среди публики было много молодых девушек и школьниц:

"Выросли вместе с Ольгой Бузовой… Следим за ее новостями в Instagram",

- отвечали юные особы.

"Я отношусь положительно к тому, что делает Ольга Бузова. Знаю, что много критики в ее адрес. Но она очень целеустремленная, за это я ее уважаю",

- ответила одна из посетительниц.

Надо отметить, что часть юных зрителей была вместе со взрослыми. Когда наш корреспондент подходил с вопросами, то родители в голос отвечали - "нас дочка привела".

"Дочка очень хочет посмотреть на Ольгу Бузову. Постоянно включает ее клипы",

- рассказала одна из таких мам.



Мария, которая пришла с дочерью и мужем, оказалась с чувством юмора. Женщина объяснила, что они пришли на спектакль посмотреть на звезду, пока это еще возможно. Ведь певица скоро станет президентом России.

Среди зрителей были и дамы прклонного возраста, которые признались, что смотрят "Дом-2" и пришли посмотреть именно на Бузову.

"Красивая, активная, оригинальная девочка, которая всего добивается своим умом, ну и где-то внешностью",

- пояснила одна из дам.

Надо отметить, что большинству спектакль понравился, хотя были и немногие, кто покинул зал не дождавшись антракта.



"Ну, сюжет, конечно, дурацкий. Мы пришли только на Бузову посмотреть... Какая она нам казалась, такая она и есть",

- ответили две женщины в возрасте.



"Постановочка - не очень. Пока скучновато, как плохой КВН",

- объяснил молодой человек нашему корреспонденту.



Российскую звезду провожали овациями, а самые преданные поклонники подарили Ольге цветы.



Галерея: Спектакль "Мужчина нарасхват" с Ольгой Бузовой