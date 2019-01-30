Галерея: секс Ольги Бузовой у всех на глазах ошарашил рижан

29 января в Доме конгрессов в Риге прошел спектакль "Мужчина нарасхват" с участием российской телеведущей, актрисы и певицы Ольги Бузовой. Вчера утром в Instagram звезда не скрывала своего восхищения от приезда, и даже назвала этот прибалтийский город – "родным". Первое театральное выступление Ольги в Риге собрало полный зал. Русский TVNET попросил зрителей поделиться первыми впечатлениями.
Большая часть зрителей пришли именно ради российской звезды.
"Билеты купили сами. Нашей подруге очень нравится Ольга Бузова. Пришли в качестве группы поддержки, так как давно не виделись",
- смеясь сказала эффектная брюнетка.
Среди публики было много молодых девушек и школьниц:
"Выросли вместе с Ольгой Бузовой… Следим за ее новостями в Instagram",
- отвечали юные особы.
"Я отношусь положительно к тому, что делает Ольга Бузова. Знаю, что много критики в ее адрес. Но она очень целеустремленная, за это я ее уважаю",
- ответила одна из посетительниц.
Надо отметить, что часть юных зрителей была вместе со взрослыми. Когда наш корреспондент подходил с вопросами, то родители в голос отвечали - "нас дочка привела".
"Дочка очень хочет посмотреть на Ольгу Бузову. Постоянно включает ее клипы",
- рассказала одна из таких мам.
Мария, которая пришла с дочерью и мужем, оказалась с чувством юмора. Женщина объяснила, что они пришли на спектакль посмотреть на звезду, пока это еще возможно. Ведь певица скоро станет президентом России.
Среди зрителей были и дамы прклонного возраста, которые признались, что смотрят "Дом-2" и пришли посмотреть именно на Бузову.
"Красивая, активная, оригинальная девочка, которая всего добивается своим умом, ну и где-то внешностью",
- пояснила одна из дам.
Надо отметить, что большинству спектакль понравился, хотя были и немногие, кто покинул зал не дождавшись антракта.
"Ну, сюжет, конечно, дурацкий. Мы пришли только на Бузову посмотреть... Какая она нам казалась, такая она и есть",
- ответили две женщины в возрасте.
"Постановочка - не очень. Пока скучновато, как плохой КВН",
- объяснил молодой человек нашему корреспонденту.
Российскую звезду провожали овациями, а самые преданные поклонники подарили Ольге цветы.
Галерея: Спектакль "Мужчина нарасхват" с Ольгой Бузовой