Секрет раскрыт! Екатерина Стриженова похвасталась результатами похудения

Тут случайно попала на сериал «Султан моего сердца» и меня просто поразило,как наши артисты #александраникифорова #дмитрийщербина #андрейруденский ,прекрасно говорят на турецком!Я тоже однажды снималась в иностранной картине и учила роль на совершенно чужом,немецком языке! Могу вам честно сказать ,что это серьёзное испытание «на любовь к профессии»! Но сейчас не об этом: залипла я на серии про разборки в гареме и задумалась...а смогла бы Я жить в таком женском царстве и ежедневно конкурировать за звание «любимой жены»? Глаза накрасишь и ждёшь,пока тебя «вызовут»...А та,которой повезёт бОльше ,потом тебе же и рассказывает,как чудесно ЭТО было! Что думаете про жизнь в ГАРЕМе,товарищи женщины?????? #султанмоегосердца #жизньвгареме #женщинатожечеловек @elena_kot1 @yuliakalyanova @1tv

