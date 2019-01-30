Секрет раскрыт! Екатерина Стриженова похвасталась результатами похудения

«Особенно трудно контролировать калории, когда ты работаешь с утра до вечера и не можешь сам себе приготовить еду», – писала она.

Екатерина прибегла к бессолевой диете и за короткое время сбросила три килограмма. Но помогло это ненадолго. Тогда Стриженова, человек далекий от спорта, оборудовала прямо у себя на рабочем месте тренажер и стала заниматься под руководством тренера, пишет Sobesednik.

Умеренные физические нагрузки плюс жесткое соблюдение кетодиеты (полный отказ от углеводов и употребление большого количества жиров) привели звезду к впечатляющему результату.