Секрет раскрыт! Екатерина Стриженова похвасталась результатами похудения
Популярная российская телеведущая Екатерина Стриженова в марте прошлого года отметила пятидесятилетний юбилей и стала замечать, что ей трудно избавиться от лишнего веса. Об этом она призналась в своем Instagram-аккаунте.
«Особенно трудно контролировать калории, когда ты работаешь с утра до вечера и не можешь сам себе приготовить еду», – писала она.
Екатерина прибегла к бессолевой диете и за короткое время сбросила три килограмма. Но помогло это ненадолго. Тогда Стриженова, человек далекий от спорта, оборудовала прямо у себя на рабочем месте тренажер и стала заниматься под руководством тренера, пишет Sobesednik.
Умеренные физические нагрузки плюс жесткое соблюдение кетодиеты (полный отказ от углеводов и употребление большого количества жиров) привели звезду к впечатляющему результату.
По признанию самой Екатерины, с начала этого процесса прошло четыре месяца.
Тут случайно попала на сериал «Султан моего сердца» и меня просто поразило,как наши артисты #александраникифорова #дмитрийщербина #андрейруденский ,прекрасно говорят на турецком!Я тоже однажды снималась в иностранной картине и учила роль на совершенно чужом,немецком языке! Могу вам честно сказать ,что это серьёзное испытание «на любовь к профессии»! Но сейчас не об этом: залипла я на серии про разборки в гареме и задумалась...а смогла бы Я жить в таком женском царстве и ежедневно конкурировать за звание «любимой жены»? Глаза накрасишь и ждёшь,пока тебя «вызовут»...А та,которой повезёт бОльше ,потом тебе же и рассказывает,как чудесно ЭТО было! Что думаете про жизнь в ГАРЕМе,товарищи женщины?????? #султанмоегосердца #жизньвгареме #женщинатожечеловек @elena_kot1 @yuliakalyanova @1tv
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Сегодня ровно три месяца,как я начала тренировки с Арсеном @arsen_dallakyan .(Как вы знаете,он просто написал мне ,что «готов заниматься прямо в Останкино»).За это время я потеряла 10кг и уменьшилась в объёме на два размера! Такого результата не удалось бы достичь без коуча по питанию -Анна @eat_but_not_today (она вела меня ежедневно по вотсапу). Это не представитель «ВИП-диетологов»,она просто работает в паре с тренером.Вы можете ей всегда написать! Из своего опыта могу сделать вывод: 1) Главное,заниматься регулярно -всем чем угодно! Танцы,йога,прыгалки и т.п, но регулярно! Я тренировалась 3р в неделю на платформе,а в остальные дни по 1ч ходила по дорожке. 2)Физкультура без питания не работает на снижение веса! Если нет возможности посоветоваться со специалистом,то в интернете можно познакомиться с описанием самых разных диет.Надо внимательно изучить и определиться,что именно «вкусней всего»для вас! Мы начали с подсчета ккал ,но потом поняли ,что с моим графиком это нереально и перешли на кетодиету (упор на жиры).Ее можно только тем,у кого не повышен холестерин.Система оказалась очень комфортная,я не испытывала чувство голода! Поэтому за эти 3 месяца НИ РАЗУ НЕ СОРВАЛАСЬ на фрукты и сладости! Я не железный человек ,но это получилось! P.S -Арсен и Анна,я вам очень благодарна! Пускаясь вместе с вами в плавание,я не знала,что вы такие толковые люди ,что всё это реально возможно!!! @studio_one.moscow #моималенькиерадости #напутикуспеху #ямолодец #похудение #диета #снижениевеса
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Через неделю будет ровно 3 месяца ,как мы начали заниматься с тренером @arsen_dallakyan и с коучем по питанию @eat_but_not_today (Анна на днях завела страничку,теперь все вопросы к ней).Я уже не ною и не капризничаю ,потому что вижу результат! 24 дек,после контрольного взвешивания,напишу вам о своих успехах,а вы докладывайте о своих! @studio_one.moscow #тянем голеньибедро
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Сегодня 12-е занятие на Power plate . Арсен @arsen_dallakyan говорит ,что должна наступить эйфория после тренировки,а мне каждый раз хочется всё бросить.... Я одна такая #неправильная?Вы испытываете счастье ,задирая ноги выше головы? #вожиданииэйфории #ленивец @studio_one.moscow #ненавижуотжимания