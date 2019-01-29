Ура! Обожаемая в Эстонии певица Нюша вышла из декретного отпуска

Почти три месяца назад Нюша стала мамой в первый раз. Она подарила своему любимому мужу Игорю Сивову чудесную дочку. Счастливое событие произошло в Майами, куда звезда уехала ещё в августе прошлого года. Все эти месяцы она наслаждалась морем и солнцем, потом с головой окунулась в материнство, но и про работу не забывала — писала песни, приводила в порядок фигуру после беременности.

И вот теперь пришло время приступить к работе. Нюша вернулась в Москву с мужем, мамой и дочкой. Первым делом певица отправилась на студию, где сразу же записала новый хит, который совсем скоро смогут услышать все её поклонники. Потом заглянула в свой магазин одежды, чтобы подготовиться к нескольким назначенным съемкам.

Все, кто уже успел увидеть Нюшу после возвращения, уверяют, что выглядит она просто замечательно. Несмотря на то, что она ещё не успела сбросить все лишние килограммы, набранные во время беременности, певица и впрямь буквально лучится красотой.