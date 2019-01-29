Ведущая телешоу «Битва экстрасенсов» призналась, что не могла знать о взятках

Ведущая телевизионного шоу "Битва Экстрасенсов" - Вера Сотникова в своем Instagram-аккаунте разместила пост, где объяснила поклонникам, что не могла знать о случаях взяточничества на программе.
Российская актриса Вера Сотникова написала, что ее удивляет смелость журналиста, который создал фильм "Идущие к черту".
Артистка призналась, что никто ей не рассказал бы, даже если был бы такой факт, что кто-то берет деньги за призовые места.
Также Сотникова рассказала, что в конце 2018 года выпустила книгу "Лемуриец".
"Я десять лет собирала материалы по всему миру и лично у меня нет ни каких сомнений, что остатки магических знаний, может быть, через орден жрецов Осириса, как атавизм остался и у нас с вами",
- призналась артистка.
Она также подчеркнула, что не всем дано узнать эти "магические знания".
Напомним, настоящий фурор в Сети произвел фильм-разоблачение "Идущие к черту".
Журналист Борис Соболев, пославший всех экстрасенсов к черту, напоминает мне одного персонажа из всеми любимого романа Михаила Булгакова,, Мастер и Маргарита", который на вопрос Воланда:,,А дьявола тоже нет?" - Ответил: ,,Нету никакого дьявола!"... ,,Ну, уж это положительно интересно, трясясь от хохота, проговорил профессор,-что же это у вас, чего не хватишься , ничего нет!" ... Мы все хорошо знаем , чем закончили Бездомный и Берлиоз. И вот первый вопрос: Как Борис не побоялся?" Второй вопрос, даже если гипотетически представить, что кто-то, когда-то брал деньги за призовые места: ,,Неужели вы думаете, мне об этом сказали?" И третье: 30 декабря у меня вышла книжка,, Лемуриец", где как раз мои герои, обладающие сверхспособностями, изучают свехтехнологии прошлых цивилизаций. Я десять лет собирала материалы по всему миру и лично у меня нет ни каких сомнений , что остатки магических знаний, может быть, через орден жрецов Осириса, как атавизм остался у нас с вами. Только не всем дано будет узнать тайны Вселенной, тайны бытовой магии и трансмутации простых металлов в золото. Это так... для затравки. Кому интересно будет почитать пишите. Я посчитаю сколько ещё напечатать экземпляров. Обнимаю вас всех, даже тех, кто кидал в меня обвинения . Ваша Вера Сотникова.#битваэкстрасенсов#магия#каналроссия1#бориссоболев#сверхспособности#свехтехнологии#бытоваямагия#магия#актриса#перваякнига#тираж#издательство#тайныпрошлого#альтернативнаяистория#экстрасенсорика#экстрасенс#экстрасенсы#битва#