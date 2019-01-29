Ведущая телешоу «Битва экстрасенсов» призналась, что не могла знать о взятках

Артистка призналась, что никто ей не рассказал бы, даже если был бы такой факт, что кто-то берет деньги за призовые места.

"Я десять лет собирала материалы по всему миру и лично у меня нет ни каких сомнений, что остатки магических знаний, может быть, через орден жрецов Осириса, как атавизм остался и у нас с вами",