Вт, 29.01.2019
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  • Ведущая телешоу «Битва экстрасенсов» призналась, что не могла знать о взятках

Ведущая телешоу «Битва экстрасенсов» призналась, что не могла знать о взятках

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Вера Сотникова

ФОТО: https://www.instagram.com/sotnikova4141/

Ведущая телевизионного шоу "Битва Экстрасенсов" - Вера Сотникова в своем Instagram-аккаунте разместила пост, где объяснила поклонникам, что не могла знать о случаях взяточничества на программе. 

Российская актриса Вера Сотникова написала, что ее удивляет смелость журналиста, который создал фильм "Идущие к черту".  

Артистка призналась, что никто ей не рассказал бы, даже если был бы такой факт, что кто-то берет деньги за призовые места.

Также Сотникова рассказала, что в конце 2018 года выпустила книгу "Лемуриец". 

"Я десять лет собирала материалы по всему миру и лично у меня нет ни каких сомнений, что остатки магических знаний, может быть, через орден жрецов Осириса, как атавизм остался и у нас с вами", 

- призналась артистка. 

Она также подчеркнула, что не всем дано узнать эти "магические знания". 

Напомним, настоящий фурор в Сети произвел фильм-разоблачение "Идущие к черту".

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Журналист Борис Соболев, пославший всех экстрасенсов к черту, напоминает мне одного персонажа из всеми любимого романа Михаила Булгакова,, Мастер и Маргарита", который на вопрос Воланда:,,А дьявола тоже нет?" - Ответил: ,,Нету никакого дьявола!"... ,,Ну, уж это положительно интересно, трясясь от хохота, проговорил профессор,-что же это у вас, чего не хватишься , ничего нет!" ... Мы все хорошо знаем , чем закончили Бездомный и Берлиоз. И вот первый вопрос: Как Борис не побоялся?" Второй вопрос, даже если гипотетически представить, что кто-то, когда-то брал деньги за призовые места: ,,Неужели вы думаете, мне об этом сказали?" И третье: 30 декабря у меня вышла книжка,, Лемуриец", где как раз мои герои, обладающие сверхспособностями, изучают свехтехнологии прошлых цивилизаций. Я десять лет собирала материалы по всему миру и лично у меня нет ни каких сомнений , что остатки магических знаний, может быть, через орден жрецов Осириса, как атавизм остался у нас с вами. Только не всем дано будет узнать тайны Вселенной, тайны бытовой магии и трансмутации простых металлов в золото. Это так... для затравки. Кому интересно будет почитать пишите. Я посчитаю сколько ещё напечатать экземпляров. Обнимаю вас всех, даже тех, кто кидал в меня обвинения . Ваша Вера Сотникова.#битваэкстрасенсов#магия#каналроссия1#бориссоболев#сверхспособности#свехтехнологии#бытоваямагия#магия#актриса#перваякнига#тираж#издательство#тайныпрошлого#альтернативнаяистория#экстрасенсорика#экстрасенс#экстрасенсы#битва#

Публикация от Вера Сотникова (@sotnikova4141)

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