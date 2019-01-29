Ну, а что тут смешного?: Евгений Петросян рассказал, как он отказался от роли Шурика

В субботу, 26 января российский писатель-юморист и телеведущий Евгений Петросян рассказал, как отказался от роли Шурика в фильме у легендарного режиссера Леонида Гайдая. Об этом сообщил сам артист в эфире программы «Привет, Андрей!».
Оказывается, Евгений Ваганович мог сыграть главную роль в кинофильме «Операция »Ы« и другие приключения Шурика», пишет Rus.tvnet.lv.
«Я прошел фотопробы и уже репетировал с Гайдаем. Вдруг я понял, что это больше лирическая роль, чем комическая. А мне хотелось быть комиком»,
- вспоминает Петросян.
Юморист признался, что он не совсем понимал, что ему нужно делать:
«Ну, а что тут смешного? Я учу с ней тексты. Я влюблен, но я увлечен экзаменом»,
- спросил Петросян режиссера.
«Придумай что-нибудь комическое. Например, разлей воду и выпей ее со стола»,
- ответил Леонид Гайдай.
Сегодня снимали передачу «Привет, Андрей» - 25 лет «Смехопанораме». «Смехопанорама» - это альма-матер многих ведущих артистов. Это осмысление жанра. Это панорама прошлого, настоящего, а когда выступают молодые артисты, значит, будущего. Это, безусловно, моя авторская передача, где выражается моя любовь к жанру, артистам и авторам. На первой фотографии хозяин передачи, на второй большая есть коллектива «Петросмешки», на третьем снимке хочу представить вам продюсера Веру Леонидовну Якунину с которой я работаю 25 лет, а знакомы мы, как выяснилось, 43 года. Смотрите в эфире 26-го января на т/к «Россия 1». #евгенийпетросян #петросян #народныйартист #25летсмехопанораме #приветАндрей #россия1
Артист признался, что сам отказался от роли:
«Мы же не знали, что это за фильм!»,
- объясняет юморист.
Примечательно, что исполнительница главной роли - Наталья Селезнева, тоже не подозревала, что это станет «знаковой картиной».
«Иначе, не было бы этой передачи! Браво, что не взяли»,
- подчеркнул писатель-сатирик Виктор Коклюшкин.
Старинный фотоаппарат. Написано Agfa isolette. Сделано в Германии. Думаю, что это трофейный. Вот только никто фотографироваться не хочет. Думают, что пленки нет. Пленка есть, только она старая. Я сам проверял - на свет рассматривал. #евгенийпетросян #петросян #народныйартист #снимименяфотограф #москва
Ведущий Андрей Малахов посвятил эфир 25-летию юмористической программы Евгения Петросяна - «Смехопанорама», которая выходит с января 1994 года. Эпиграф передачи - афоризм Пьера Огюстена Бомарше «Я спешу посмеяться над всем, иначе мне пришлось бы заплакать». У передачи есть свой символ - глиняный клоун, которого артист купил в Германии в 1995 году.