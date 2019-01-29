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  • Ну, а что тут смешного?: Евгений Петросян рассказал, как он отказался от роли Шурика

Ну, а что тут смешного?: Евгений Петросян рассказал, как он отказался от роли Шурика

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Евгений Петросян на шоу "Привет, Андрей!"

ФОТО: скриншот видео

В субботу, 26 января российский писатель-юморист и телеведущий Евгений Петросян рассказал, как отказался от роли Шурика в фильме у легендарного режиссера Леонида Гайдая. Об этом сообщил сам артист в эфире программы «Привет, Андрей!».

Евгений Петросян

ФОТО: https://www.instagram.com/petrosyanevgeny

Оказывается, Евгений Ваганович мог сыграть главную роль в кинофильме «Операция »Ы« и другие приключения Шурика», пишет Rus.tvnet.lv.

«Я прошел фотопробы и уже репетировал с Гайдаем. Вдруг я понял, что это больше лирическая роль, чем комическая. А мне хотелось быть комиком»,

- вспоминает Петросян. 

Юморист признался, что он не совсем понимал, что ему нужно делать:

«Ну, а что тут смешного? Я учу с ней тексты. Я влюблен, но я увлечен экзаменом»,

- спросил Петросян режиссера. 

«Придумай что-нибудь комическое. Например, разлей воду и выпей ее со стола»,

- ответил Леонид Гайдай. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Сегодня снимали передачу «Привет, Андрей» - 25 лет «Смехопанораме». «Смехопанорама» - это альма-матер многих ведущих артистов. Это осмысление жанра. Это панорама прошлого, настоящего, а когда выступают молодые артисты, значит, будущего. Это, безусловно, моя авторская передача, где выражается моя любовь к жанру, артистам и авторам. На первой фотографии хозяин передачи, на второй большая есть коллектива «Петросмешки», на третьем снимке хочу представить вам продюсера Веру Леонидовну Якунину с которой я работаю 25 лет, а знакомы мы, как выяснилось, 43 года. Смотрите в эфире 26-го января на т/к «Россия 1». #евгенийпетросян #петросян #народныйартист #25летсмехопанораме #приветАндрей #россия1

Публикация от Евгений Петросян (@petrosyanevgeny)


Артист признался, что сам отказался от роли:

«Мы же не знали, что это за фильм!»,

- объясняет юморист.

Примечательно, что исполнительница главной роли - Наталья Селезнева, тоже не подозревала, что это станет «знаковой картиной».

«Иначе, не было бы этой передачи! Браво, что не взяли», 

- подчеркнул писатель-сатирик Виктор Коклюшкин.

Виктор Коклюшкин

ФОТО: скриншот видео

Ведущий Андрей Малахов посвятил эфир 25-летию юмористической программы Евгения Петросяна - «Смехопанорама», которая выходит с января 1994 года. Эпиграф передачи - афоризм Пьера Огюстена Бомарше «Я спешу посмеяться над всем, иначе мне пришлось бы заплакать». У передачи есть свой символ - глиняный клоун, которого артист купил в Германии в 1995 году. 

Евгений Петросян

ФОТО: скриншот видео

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