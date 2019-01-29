Ну, а что тут смешного?: Евгений Петросян рассказал, как он отказался от роли Шурика

Ведущий Андрей Малахов посвятил эфир 25-летию юмористической программы Евгения Петросяна - «Смехопанорама», которая выходит с января 1994 года. Эпиграф передачи - афоризм Пьера Огюстена Бомарше «Я спешу посмеяться над всем, иначе мне пришлось бы заплакать». У передачи есть свой символ - глиняный клоун, которого артист купил в Германии в 1995 году.