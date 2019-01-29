Одесситка 28 лет не стригла волосы, превратившись в настоящую Рапунцель

Мать Алены всегда говорила ей, что женская красота во многом зависит от волос. Алена в этом полностью поддерживает мать: «Нет ничего более прекрасного в мире, чем женщина с натуральными распущенными волосами», пишет Culturemeter.od.ua .

Когда к 30 годам волосы коснулись пола, Алена начала путаться в них ногами, проблема. Затем у нее родились двое детей, которые полюбили играть с ее длинными волосами. Свои волосы Алена практически все время заплетает, распуская их только на выходных и по особым случаям. Моет волосы один раз в три недели. С каждым днем волосы, становясь все длиннее, приносят все больше хлопот, и Алена понимает, что просто необходимо посетить парикмахерскую. Но каждый раз откладывает стрижку, так как волосы стали частью ее личности.